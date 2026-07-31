Tramp: SAD će završiti kao Seuta ako Demokrate pobjede

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Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio je situaciju u Seuti kao "strašnu" i upozorio da će njegova zemlja doživjeti isto ako Demokrate pobjede na predsjedničkim izborima 2028. godine.

Svijet Haos u EU: Stižu zahtjevi za izbacivanje Španije "Strašno je. Sjetite se te slike. Takvi ćemo biti za tri godine ako pogrešna strana pobjedi", rekao je Tramp za Foks njuz.

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