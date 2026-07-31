Logo

Tramp: SAD će završiti kao Seuta ako Demokrate pobjede

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 16:37

Komentari:

0
**Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.**
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio je situaciju u Seuti kao "strašnu" i upozorio da će njegova zemlja doživjeti isto ako Demokrate pobjede na predsjedničkim izborima 2028. godine.

Мигрантска криза у Сеути

Svijet

Haos u EU: Stižu zahtjevi za izbacivanje Španije

"Strašno je. Sjetite se te slike. Takvi ćemo biti za tri godine ako pogrešna strana pobjedi", rekao je Tramp za Foks njuz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Migrantska kriza u Seuti

Migranti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хаос у ЕУ: Стижу захтјеви за избацивање Шпаније

Svijet

Haos u EU: Stižu zahtjevi za izbacivanje Španije

1 h

1
Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине

Svijet

Drama na nebu: Grom udario u avion

2 h

0
Питон прогутао човјека

Svijet

Objavljen jeziv snimak: Piton progutao čovjeka

2 h

0
Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Svijet

Njemačko tržište rada neznatno iznad nivoa prije pandemije

3 h

0

  • Najnovije

17

55

Kako pravilno vježbati tokom velikih vrućina?

17

51

Objavljeni jezivi snimci: Ubica vuče kofer u kom je tijelo nesrećne djevojke

17

40

Ukrajinski dron pogodio autobus, više povrijeđenih

17

34

Pokušaj masovnog prelaska granice: Povećan broj poginulih migranata

17

28

Ovo je uhapšeni zbog ubistva djevojke čije tijelo je pronađeno u koferu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima