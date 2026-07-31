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Drama na nebu: Grom udario u avion

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 15:37

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Foto: pexels/Luis Lima

Avion koji je letio iz Štutgarta za Beč udario je grom, nakon čega se vratio u Štutgart na tehnički pregled, saopšteno je iz avio-kompanije "Jurovingz".

Kako je navedeno, avion kompanije "Jurovingz" već je bio u vazduhu kada ga je udario grom.

Bezbjednost leta nije bila ugrožena ni u jednom trenutku, a avion se vratio na polazni aerodrom nakon 40 minuta.

Ukupno 106 putnika i članova posade bilo je u avionu. Putnici su prebačeni na druge letove.

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Tehničari su pregledali avion "erbas A320", koji bi tokom dana ponovo mogao da poleti, navodi DPA.

(SRNA)

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udar groma

avion

Njemačka

Beč

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