Drama na nebu: Grom udario u avion

Autor:ATV redakcija
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Avion koji je letio iz Štutgarta za Beč udario je grom, nakon čega se vratio u Štutgart na tehnički pregled, saopšteno je iz avio-kompanije "Jurovingz".
Kako je navedeno, avion kompanije "Jurovingz" već je bio u vazduhu kada ga je udario grom.
Bezbjednost leta nije bila ugrožena ni u jednom trenutku, a avion se vratio na polazni aerodrom nakon 40 minuta.
Ukupno 106 putnika i članova posade bilo je u avionu. Putnici su prebačeni na druge letove.
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(SRNA)
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