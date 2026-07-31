Ovo je djevojka čije tijelo je pronađeno u koferu u Beogradu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Tijelo žene pronađeno je u koferu u kanalu u Padinskoj skeli, a kako saznaje "Telegraf", u pitanju je ruska državljanka Ljudmila Turkova Konstantinovna, koja je nestala 25. jula.
Ljudmila se te večeri spremala da izađe u klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla.
Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada nije dostupna, a nije je bilo ni na društvenim mrežama.
Srbija
Horor u Beogradu: Tijelo djevojke pronađeno u koferu
Ljudmilina drugarica rekla je za "Telegraf.rs" da, za prijavu nestanka policiji moraju da sačekaju da Interpol proslijedi prijavu koju je majka podnijela u Rusiji.
Tijelo u koferu pronađeno je sinoć, a policija je odmah izašla na lice mjesta i obavljen je uviđaj.
Tijelo je poslato na obdukciju, a istragom će biti utvrđeno kako je do smrti došlo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
5 h0
Srbija
9 h0
Najnovije
17
55
17
51
17
40
17
34
17
28
Trenutno na programu