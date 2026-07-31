Ovo je djevojka čije tijelo je pronađeno u koferu u Beogradu

Tijelo žene pronađeno je u koferu u kanalu u Padinskoj skeli, a kako saznaje "Telegraf", u pitanju je ruska državljanka Ljudmila Turkova Konstantinovna, koja je nestala 25. jula.

Ljudmila se te večeri spremala da izađe u klub, ali nije poznato da li je tamo i stigla.

Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati i od tada nije dostupna, a nije je bilo ni na društvenim mrežama.

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Ljudmilina drugarica rekla je za "Telegraf.rs" da, za prijavu nestanka policiji moraju da sačekaju da Interpol proslijedi prijavu koju je majka podnijela u Rusiji.

Tijelo u koferu pronađeno je sinoć, a policija je odmah izašla na lice mjesta i obavljen je uviđaj.

Tijelo je poslato na obdukciju, a istragom će biti utvrđeno kako je do smrti došlo.