Drama na nebu: Avion hitno sletio u Beograd, putnika našli nepomičnog u toaletu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Turski državljanin R. A. (54) preminuo je tokom leta na liniji Istanbul–Dizeldorf, nakon čega je letjelica vanredno prizemljena na beogradski aerodrom.
Avion kompanije "Pegasus Airlines", koji je saobraćao na relaciji Istanbul–Dizeldorf, prinudno je jutros sletio na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu zbog hitnog medicinskog slučaja na letu.
Kako Telegraf piše, Tokom leta turski državljanin R. A. otišao je u toalet. Stjuardesa je primetila da ga dugo nema, otvorila vrata i zatekla ga bez svesti.
Nažalost, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Po nalogu tužilaštva, tijelo je poslato na obdukciju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
21 h0
Svijet
22 h0
Svijet
1 d0
Svijet
2 d0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
14
35
14
35
14
16
14
14
14
08
Trenutno na programu