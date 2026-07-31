Drama na nebu: Avion hitno sletio u Beograd, putnika našli nepomičnog u toaletu

Turski državljanin R. A. (54) preminuo je tokom leta na liniji Istanbul–Dizeldorf, nakon čega je letjelica vanredno prizemljena na beogradski aerodrom.

Avion kompanije "Pegasus Airlines", koji je saobraćao na relaciji Istanbul–Dizeldorf, prinudno je jutros sletio na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu zbog hitnog medicinskog slučaja na letu.

Kako Telegraf piše, Tokom leta turski državljanin R. A. otišao je u toalet. Stjuardesa je primetila da ga dugo nema, otvorila vrata i zatekla ga bez svesti.

Nažalost, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Po nalogu tužilaštva, tijelo je poslato na obdukciju.