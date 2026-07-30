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Bizarno: Avion prinudno sletio zbog punjača za slušalice

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:11

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Avion švajcarske nacionalne aviokompanije Svis, koji je letio na relaciji Cirih – Njujork, bio je primoran na vanredno slijetanje u američkoj saveznoj državi Mejn nakon što se u putničkoj kabini pojavio dim.

Naknadnom istragom utvrđeno je da je uzrok incidenta bila kutijica za punjenje bežičnih slušalica, čija se litijumska baterija oštetila i počela pregrijavati.

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Prema informacijama aviokompanije, kućište za punjenje slušalica tokom leta skliznulo je ispod sjedišta, gdje je ostalo zaglavljeno u mehanizmu. Pritisak je oštetio bateriju, što je izazvalo njeno pregrijavanje i pojavu dima u kabini.

Posada leta odmah je postupila u skladu s propisanim bezbjednosnim procedurama. Piloti su odlučili preusmjeriti avion na najbliži aerodrom u gradu Bangor, dok je kabinsko osoblje upotrijebilo protivpožarnu opremu i posebne zaštitne torbe namijenjene za rukovanje uređajima s pregrijanim litijumskim baterijama.

Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji posade, incident je okončan bez posljedica po putnike. Nakon sigurnog slijetanja svi putnici i članovi posade, njih ukupno 208, bezbjedno su napustili avion. Iz kompanije Svis istakli su da se svaki slučaj neidentifikovanog dima u kabini smatra ozbiljnom prijetnjom te da je vanredno slijetanje bilo jedina ispravna odluka.

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Nakon ovog događaja, aviokompanija je još jednom podsjetila putnike na pravila koja se odnose na uređaje s litijumskim baterijama. Tokom leta nije dozvoljena upotreba eksternih baterija (paverbanka) za punjenje drugih uređaja niti njihovo dopunjavanje.

Putnici mogu unijeti najviše dvije rezervne baterije ili paverbanka, koji moraju biti smješteni u ručnom prtljagu ili kod putnika. Njihovo odlaganje u predviđene pretince iznad sjedišta ili u čekirani prtljag nije dozvoljeno, a ista pravila primjenjuju se i na elektronske cigarete, piše "Blik".

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Tagovi :

avion

Slušalice

Bežične slušalice

prinudno slijetanje

prinudno slijetanje aviona

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