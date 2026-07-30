Bizarno: Avion prinudno sletio zbog punjača za slušalice

Avion švajcarske nacionalne aviokompanije Svis, koji je letio na relaciji Cirih – Njujork, bio je primoran na vanredno slijetanje u američkoj saveznoj državi Mejn nakon što se u putničkoj kabini pojavio dim.

Naknadnom istragom utvrđeno je da je uzrok incidenta bila kutijica za punjenje bežičnih slušalica, čija se litijumska baterija oštetila i počela pregrijavati.

Zanimljivosti Ovaj znak će u avgustu plivati u parama, ali i doživjeti veliku izdaju

Prema informacijama aviokompanije, kućište za punjenje slušalica tokom leta skliznulo je ispod sjedišta, gdje je ostalo zaglavljeno u mehanizmu. Pritisak je oštetio bateriju, što je izazvalo njeno pregrijavanje i pojavu dima u kabini.

Posada leta odmah je postupila u skladu s propisanim bezbjednosnim procedurama. Piloti su odlučili preusmjeriti avion na najbliži aerodrom u gradu Bangor, dok je kabinsko osoblje upotrijebilo protivpožarnu opremu i posebne zaštitne torbe namijenjene za rukovanje uređajima s pregrijanim litijumskim baterijama.

Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji posade, incident je okončan bez posljedica po putnike. Nakon sigurnog slijetanja svi putnici i članovi posade, njih ukupno 208, bezbjedno su napustili avion. Iz kompanije Svis istakli su da se svaki slučaj neidentifikovanog dima u kabini smatra ozbiljnom prijetnjom te da je vanredno slijetanje bilo jedina ispravna odluka.

Kultura Preminuo Manolo Solo

Nakon ovog događaja, aviokompanija je još jednom podsjetila putnike na pravila koja se odnose na uređaje s litijumskim baterijama. Tokom leta nije dozvoljena upotreba eksternih baterija (paverbanka) za punjenje drugih uređaja niti njihovo dopunjavanje.

Putnici mogu unijeti najviše dvije rezervne baterije ili paverbanka, koji moraju biti smješteni u ručnom prtljagu ili kod putnika. Njihovo odlaganje u predviđene pretince iznad sjedišta ili u čekirani prtljag nije dozvoljeno, a ista pravila primjenjuju se i na elektronske cigarete, piše "Blik".