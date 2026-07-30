Škobić: O dopustu Elfete Veseli odlučuje isključivo direktor KPZ Tuzla

Ministarstvo pravde FBiH nema nadležnost da odlučuje o odobravanju vanzavodskog dopusta Elfeti Veseli, osuđenoj za svirepo ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, već odluku o tome isključivo donosi direktor Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, izjavio je Srni ministar Vedran Škobić.

Škobić je naveo da odobravanje dopusta nije pravo osuđenog lica, već mogućnost predviđena Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, te da direktor KPZ-a samostalno odlučuje da li će takvu pogodnost odobriti.

"To nije njeno pravo, to je njena mogućnost. Sva pitanja o tome zašto je puštena na dopust i po kojim kriterijumima uputite direktoru. Mi ne možemo ni u kom slučaju uticati na njegov rad. Možemo preporučiti da vodi računa i o aspektu javnosti, ali nije dužan da to uzme u obzir", rekao je Škobić.

Pojasnio je da se na Elfetu Veseli primjenjuju odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija BiH, a ne FBiH, jer je Sud BiH osudio za ratni zločin.

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Škobić je dodao da će direktor KPZ Tuzla sutra ujutro dobiti saglasnost federalnog Ministarstva pravde da govori o ovom slučaju.

Iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla ranije su odgovorili da, u skladu sa važećim propisima, informacije o ovom slučaju ne mogu dostaviti bez prethodne saglasnosti Federalnog Ministarstva pravde.

Elfeta Veseli, poslije 10 godina bježanja od pravde, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 13 godina u Tuzli zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića u Kamenici kod Zvornika 1992. godine.

(SRNA)