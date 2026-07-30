Tragedija u Americi: Dječak spasio sestru iz nabujale rijeke pa se utopio

Autor:ATV redakcija
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Desetogodišnji dječak utopio se nakon što je spasio 11-godišnju sestru iz nabujale rijeke u gradu Pasaik u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi, a istovremeno se nastavlja potraga za desetogodišnjom djevojčicom koja se vodi kao nestala.
Nesreća se dogodila u parku Pulaski, gdje se troje djece igralo u blizini reke Pasaik, prenosi AP.
Zbog obilnih padavina vodostaj je bio znatno viši nego inače, a okolnosti pod kojima su djeca završila u vodi još nisu razjašnjene.
Gradonačelnik Hektor Lora je rekao da je dječak, dok je tonuo, uspio da odgurne sestru prema stijenama i da je ona tako uspjela da izađe iz vode.
Hronika
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Jedan muškarac koji se zatekao u parku pokušao je da spase djecu prije dolaska spasilaca, ali ga je jaka riječna struja spriječila da dopre do njih.
(Srna)
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