Logo

Tragedija u Americi: Dječak spasio sestru iz nabujale rijeke pa se utopio

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 17:45

Komentari:

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.
Foto: Pexels/Senanur Ceylan

Desetogodišnji d‌ječak utopio se nakon što je spasio 11-godišnju sestru iz nabujale rijeke u gradu Pasaik u američkoj saveznoj državi Nju Džerzi, a istovremeno se nastavlja potraga za desetogodišnjom d‌jevojčicom koja se vodi kao nestala.

Nesreća se dogodila u parku Pulaski, gd‌je se troje d‌jece igralo u blizini reke Pasaik, prenosi AP.

Zbog obilnih padavina vodostaj je bio znatno viši nego inače, a okolnosti pod kojima su d‌jeca završila u vodi još nisu razjašnjene.

Gradonačelnik Hektor Lora je rekao da je d‌ječak, dok je tonuo, uspio da odgurne sestru prema stijenama i da je ona tako uspjela da izađe iz vode.

Мушкарац осумњичен за вандализам на Међугорју

Hronika

Poljaku koji je osumnjičen za vandalizam u Međugorju određen pritvor

Jedan muškarac koji se zatekao u parku pokušao je da spase d‌jecu prije dolaska spasilaca, ali ga je jaka riječna struja spriječila da dopre do njih.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

utapanje

utapanje dječaka

Amerika

nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ирански напад на Јордан

Svijet

Iran pokrenuo odmazdu: Tvrde da su uništili avione i ubili Amerikance

50 min

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.

Svijet

Rajaner odbio Mariju i njenog muža: Poslije 80 godina nisu mogli kući

53 min

0
Шумски пожар гори у области Ретимно на јужном грчком острву Крит у сриједу, 29. јула 2026. године.

Svijet

Požar guta grčko ostrvo, hiljade ljudi evakuisano

1 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Svijet

Srbin uhapšen u Beču: Upao u stan bivšoj partnerki, pa nasrnuo na policajce

1 h

0

  • Najnovije

18

10

Telefon vam se previše grije tokom punjenja? Provjerite jednu stvar

18

05

Smrtonosni tropi: Karipski dragulj u sijenci mračnih zločina

18

04

Sprovedeni u OJT Banjaluka: Ovo su osumnjičeni za držanje žene i djeteta zatočenim u stanu

17

51

Zaharova: Napad Kijeva je terorističke prirode

17

47

Infantino dobio žestok šamar: Slijedi bojkot takmičenja FIFA

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima