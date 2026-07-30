Ako osjećate bol u ovom dijelu glave - odmah reagujte

Na 36 stepeni svi imamo isto opravdanje: kriva je klima, krivo je sunce, krivo je to što nismo popili dovoljno vode. Ali ako vas boli glava na potiljku, a ne po cijeloj glavi, taj alibi pada u vodu.

Bol koji se skuplja tačno tamo gdje vrat prelazi u lobanju rijetko je puka posljedica vrućine.

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Najgore što možete uraditi je da se rashladite hladnim tušem, popijete tabletu i vratite se poslu. To nije prva pomoć, to je odlaganje problema.

Sunčanica ili nešto opasnije: zašto vas boli glava na potiljku

Udar toplote se ne ponaša tako precizno. Kada tijelo prekipi od vrućine, glava tišti difuzno, po cijeloj površini, uz vrtoglavicu, suva usta i osećaj da vam se sve okreće kad ustanete.

Pritisak u potiljku je druga vrsta bola. On je tup, težak, kao da vam neko rukom pritiska bazu lobanje odozgo.

Ljeto tu odigra prljavu ulogu. Na visokim temperaturama krvni sudovi se šire, tijelo gubi tečnost i soli kroz znoj, a onda uletite u prostoriju u kojoj klima radi na 19 stepeni.

Sudovi se naglo skupljaju. Kod ljudi koji već imaju povišen pritisak, taj skok gore-dolje se najčešće osjeti upravo u potiljku. Zato mnogi u julu i avgustu prvi put u životu izmere brojeve koje nisu očekivali.

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Ležanje u zamračenoj sobi je najjeftiniji test koji imate. Ako se poslije 20 minuta mira, tišine i pijuckanja vode bol u potiljku ni ne pomjeri, već pulsira u ritmu srca, prestanite da nagađate. Pulsirajući bol koji ne popušta u miru je znak da problem nije spoljni.

Ljekar u ordinaciji traži tri stvari. Prva je nagli skok krvnog pritiska, ne blago povišene vrijednosti nego iznenadni udar.

Druga je kočenje vrata, kada ne možete da spustite bradu ka grudima bez oštrog bola.

Treća je mučnina i povraćanje uz zamućen vid. Ako se uz bol pojavi bilo šta od toga, ne čeka se jutro i ne pije se čaj od kamilice, nego se ide u najbližu hitnu.

Tenziona glavobolja ili visok pritisak, kako da ih razlikujete

Tenziona glavobolja dolazi od zgrčenih mišića vrata i ramena, obično poslije cijelog dana za laptopom ili poslije noći na promaji ispod ventilatora. Ona se širi kao obruč, popušta na toplotu i lagano razgibavanje.

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Hipertenzivna glavobolja se ne da izmasirati. Ona sjedi u potiljku, jača kada se sagnete ili napregnete i po pravilu je jutarnja. Razlika se ne pogađa osjećajem, već aparatom za pritisak.

(Krstarica)