Požar guta grčko ostrvo, hiljade ljudi evakuisano

Hiljade ljudi su evakuisane na grčkom ostrvu Krit zbog šumskih požara, koji potpomognuti jakim vjetrovima, ugrožavaju turistička odmarališta i sela.

Dva vatrogasca poginula su juče na ostrvu kada su ostala zarobljena dok su se borila sa požarom u blizini sela Krija Vrisi u regionu Retimno.

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Treći vatrogasac je poginuo u blizini lučkog grada Giteo na Peloponezu.

Udari vjetra na Kritu dostigli su 125 kilometara na čas, a oko 8.000 ljudi je evakuisano iz svojih domova.

Grčka je jedna od zemalja Evrope koje se suočavaju sa razornim požarima i sušom.

Požar koji je izbio juče u oblasti Retimno na Kritu danas se proširio uništavajući kuće i poljoprivredno zemljište.

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To je jedan od najvećih požara koji su trenutno aktivni na ostrvu i još je van kontrole, navodi Bi-Bi-Si.

(Srna)