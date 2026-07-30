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Požar guta grčko ostrvo, hiljade ljudi evakuisano

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ATV redakcija
30.07.2026 17:11

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Шумски пожар гори у области Ретимно на јужном грчком острву Крит у сриједу, 29. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Giannis Angelakis

Hiljade ljudi su evakuisane na grčkom ostrvu Krit zbog šumskih požara, koji potpomognuti jakim vjetrovima, ugrožavaju turistička odmarališta i sela.

Dva vatrogasca poginula su juče na ostrvu kada su ostala zarobljena dok su se borila sa požarom u blizini sela Krija Vrisi u regionu Retimno.

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Treći vatrogasac je poginuo u blizini lučkog grada Giteo na Peloponezu.

Udari vjetra na Kritu dostigli su 125 kilometara na čas, a oko 8.000 ljudi je evakuisano iz svojih domova.

Grčka je jedna od zemalja Evrope koje se suočavaju sa razornim požarima i sušom.

Požar koji je izbio juče u oblasti Retimno na Kritu danas se proširio uništavajući kuće i poljoprivredno zemljište.

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To je jedan od najvećih požara koji su trenutno aktivni na ostrvu i još je van kontrole, navodi Bi-Bi-Si.

(Srna)

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Grčka

požar

evakuacija

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