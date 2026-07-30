Noćni napad Kijeva bespilotnim letjelicama na brodove u morskom terminalu Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma /CPC/ terorističke je prirode, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Malo je vjerovatno da Bijela kuća ne vidi šta se dešava. Nadamo se da će američke vlasti, koje imaju uticaj na Kijev, konačno dati adekvatnu procjenu licemjerne politike Vladimira Zelenskog i obuzdati ga. Očekujemo isto od UN i drugih međunarodnih struktura", zaključila je Zaharova.

Zaharova je podsjetila da u javnim istupima i kontaktima sa stranim partnerima ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov redovno skreće pažnju na terorističku prirodu kijevskog režima i ukazuje na prijetnju koju namjerno predstavlja za međunarodnu energetsku infrastrukturu.

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Prema njenim riječima, Zelenski nije samo izgubio pravnu sposobnost, već pokazuje potpunu nesposobnost za pregovore, a ekonomski interesi SAD i Kazahstana, koje Kijev naziva svojim partnerima, sve više imaju problema zbog drske politike Zelenskog, prenosi RIA Novosti.

CPC je ranije saopštio da je tanker "Nifos Sifnos", koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva, a utovarivao je naftu na terminalu VPU-3, bio meta terorističkog napada.

(Srna)