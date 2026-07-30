Potrošila velike pare da bi dobila dizajnersku vag**u

Amira Evans (26) priznala je da je potrošila veliki novac pokušavajući da postigne "savršeno tijelo". Kreatorka sadržaja čak ima i "dizajnirane intimne dijelove".

Influnserka ima više od milion pratilaca na Instagramu, a sada je vrlo otvoreno govorila o tome zašto je odlučila da uloži toliko novca u svoju transformaciju. Govoreći o slici o sopstvenom tijelu, Amira je objasnila zašto smatra da je to bila tako dobra investicija, priznavši da misli da je to najpametniji potez koji je ikada napravila kada je riječ o njenom poslu.

Amirina "dizajnerska vagina"

Nakon što je uradila labioplastiku (hirurški zahvat kojim se preoblikuju ili smanjuju usne vulve), povećanje grudi, brazilsko podizanje zadnjice i druge estetske procedure, Amira tvrdi da joj je ulaganje u izgled omogućilo da izgradi uspješnu karijeru.

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"Imala sam 22 godine i moja prva operacija bila je labioplastika, odnosno 'dizajnerska vagina'. Jednostavno mi se nije dopadalo kako izgledam dole. Bilo je to i zbog samopouzdanja i udobnosti. Prije nego što sam to uradila, nisam se osjećala prijatno u određenoj odjeći, a zahvat mi je zapravo rešio veliki problem sa nelagodom. Tako da je to bila veoma brza operacija koja je napravila ogromnu razliku", rekla je Amira.

Amira je priznala da je prvu operaciju finansirao njen bivši partner, ali da je sve ostale zahvate koje je imala finansirala svojim radom.

Ona objavljuje provokativan sadržaj na internetu, pa njeni pretplatnici u suštini finansiraju njen način života, a do sada je potrošila oko 20.000 dolara na promjenu svog izgleda.

Prije nego što je počela sa operacijama, priznala je da se nije osjećala samouvjereno niti privlačno.

"Bila sam mršava, bez grudi, bez zadnjice i bez bokova, tako da definitivno nisam imala samopouzdanja", dodala je ona.

Iako su se stvari u tom pogledu donekle promijenile, ona priznaje da se i dalje suočava sa nekim poteškoćama. Postoje trenuci kada se i dalje upoređuje sa drugima.

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Kada su je pitali da li se sada osjeća prijatno u sopstvenoj koži, rekla je:

"Da, osjećam se, ali se stalno upoređujem sa drugim kreatorima sadržaja i sebe vidim drugačije nego što me mnogi ljudi vide".

"Vjerujem da uvijek postoji nešto što bih mogla da uradim ili nešto čime nisam u potpunosti zadovoljna, ali ono što me najviše čini samouvjerenom jeste ono što nosim u sebi. Znam da sam dobra osoba i znam da imam mnogo više da ponudim od samo svog spoljašnjeg izgleda", dodala je.

Planira još estetskih operacija

Ipak, priznala je da planira još estetskih zahvata. Samo ove godine planira da uradi još dvije procedure kako bi "održala svoj izgled".

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"Dobijam mnogo komplimenata uživo, ali i na internetu. Naravno, na internetu dobijam i mnogo trolovanja i negativnih komentara, ali su mi više smešni nego bilo šta drugo", objasnila je.

"Samouvjerenija sam nego što sam bila kada sam imala premalu tjelesnu težinu, čak i bez operacija", poručila je.

Kada su je pitali koji je njen krajnji cilj kada je riječ o ljepoti, dodala je:

"Prije svega, želim samo da budem zdrava, ali i da se izdvojim od drugih kreatora sadržaja i da održim svoj izgled. Ali, na kraju krajeva, najvažnije mi je da imam zdravo tijelo i zdrav um".

(Informer)