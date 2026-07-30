Šta domaćem elektroenergetskom sektoru donose izmjene evropskih pravila?

Prijedlog se odnosi na privremeno izuzeće BiH od primjene Mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama, tkz. SVAM-a. U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa kažu da će se pri obračunu emisija prvi put uvažavati stvarni elektroenergetski miks BiH, uključujući i električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

"Evropska komisija je prepoznala kredibilitet našeg zahtjeva i predložila izmjene SVAM regulative koje predstavljaju značajan iskorak ka pravednijoj primjeni SVAM-a i očuvanju konkurentnosti izvoznika električne energije iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta na tržištu Evropske unije", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Predložena je i retroaktivna primjena od 1. januara ove godine. Tako bi se otklonile poteškoće izvoznika električne energije iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

"To su milionske uštede, sigurno 15miliona evra na nivou BiH. Ono što je bitno i što nisam rekao je da je da bi se ovo odnosilo i a proizvođače električne energije iz uglja. I na njih bi se odnosile smanjene tarife poreza na ugljenik", rekao je Milan Baštinac, pomoćnik ministra za energetiku Republike Srpske.

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EU po svojoj regulativi posmatra struju kao finalni proizvod, ne znajući da li je ta struje proizvedena u termoelektrani, hidroelektrani ili iz obnovljivog izvora energije, pojašnjavaju iz STKBiH. Polazeći od činjenice da su obnovljivi izvori ti koji ne proizvodne štetne emisije, tražilo je se izuzeće.

"Vi imate proizvodnju ugljika koju može proizvoditi i solarna ploča, ali recimo da je nula, da je solarna energija nula. Onda vas IRDž pita, da li je ta solarna ploča proizvedna u Kini, a instalirana i BiH- da li je proizvedena na bazi prljave energije. I kao takva vi pravite struku koju vi pravite pločom, koja je proizvedena iz prljave energije, a pravite čistu energiju. Dakle, sada je regulator shvatio da je to rogobatno i idemo sada razdvojiti", rekao je Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Za privrednike važan je ovo signal iz Brisela. Manji troškovi izvoza znače veću konkurentnost domaćeg elektroenergetskog sektora na evropskom tržištu.

"Pa ako bi se to realizovalo i EK usvojila. Za nas bi to bilo dobro jer bi bili konkurentniji. Sa tog aspekta mi bi dobili jedan mali zamak kako bi mogli izvoziti po boljim cijenama na tržište EU i bilo bi to za nas veoma prihvatljivo", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Troškovi izvoza električne energije, mogli bi se smanjiti za oko 13 miliona evra godišnje. Ekonomisti, ipak, kažu da razloga za potpuno zadovoljstvo još uvijek nema.

"Ukoliko dođe do usvajanja ovakve inicijative, to privremeno olakšanje bi moglo da smanji troškove izvoza električne energije iz BiH i da neki način očuva konkurentnost na tržištu EU. To je posebno važno za BiH i zemlje Zapadnog Balkana, jer njihovi elektro-energetski sistemi još uvijek na određeni način imaju značajan udeo u proizvodnji iz fosilnih goriva", rekao je Veljko Mijušković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Prvi korak je napravljen, ali posao nije završen. Konačnu riječ daće Evropski parlament i Savjet Evropske unije. Ako izmjene budu usvojene, domaći izvoznici električne energije izbjeći će dio novih troškova i zadržati konkurentnost na evropskom tržištu. Do tada, ovo je dobra vijest za privredu, ali ne i kraj priče.