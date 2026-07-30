Nema više straha: Dobor kod Modriče zaštićen od poplava

Nema više straha poslije svake jače kiše. Naselje Dobor, uz rijeku Bosnu, nadomak Modriče, zaštićeno je od poplava. Veliko je to olakšanje za mještane. U naselju je više od 200 domaćinstava. I svi su oni muku mučili sa poplavama. Najgore je bilo 2014.

"Do sada dva dana kada pada kiša narod hoda, boje se poplava, a sad je urađeno dobro, prošireno, produbljeno i nema šta. Sad nema bojazni? Nema sad bojazni", rekao je Rajko Gavrić, mještanin naselja Dobor, Modriča.

"Urađen je novi bent kraj Bosne, korito je Bosne prošireno i očišćeno, urađeni su propusti i put zategnut. Puno je lakše, sigurniji si", kaže Miloš Stojanović, mještanin naselja Dobor, Modriča.

U sve je uloženo oko 10 miliona maraka. U „Vodama Srpske“ kažu, kuće u ovom naselju, izgrađene su u toku i odmah poslije rata, iako je riječ o izuzetno plavnom području. Zbog toga su stanovnici strahovali od svakog većeg porasta rijeke Bosne.

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"I onda je Vlada odlučila bez obzira što je to ekonomski neopravdano, a sociološki opravdano, odlučila je da izdvoji sredstva. Mi smo taj posao apsolutno završili i sada oni imaju apsolutnu sigurnost kada je u pitanju rijeka Bosna od potencijalnog rizika od poplava", rekao je Miroslav Milovanović, direktor JU "Vode Srpske".

O značaju ovog projekta htjeli smo razgovarati i sa Jovicom Radulovićem, načelnikom Modriče, ali kaže da je na godišnjem odmoru. Petar Jelić, narodni poslanik iz ove opštine, smatra da je ovo do sada jedan od najznačajnijih realizovanih projekata.

"Ovo je postalo jasno da je ovo jedna nasušna potreba i da je ovo sigurno jedna od najvećih investicija u istoriji Modriče što se tiče Vlade Republike Srpske, ali i definitivno jedna od najneophodnijih", rekao je Petar Jelić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

A nije to jedino ulaganje u zaštitu od poplava u Modriči. Oko 700.000 maraka uloženo je i 2022. godine i to u hitnu sanaciju i čišćenje zapadnog lateralnog kanala u ovoj opštini.