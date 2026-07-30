Gori skladište firme: Veliki požar u Tesliću, stižu vatrogasci iz tri grada

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić bore se sa velikim požarom koji je izbio u preduzeću Elgrad.
Vatrogasci ulažu maksimalne napore da požar stave pod kontrolu, ali im intervenciju otežava velika količina lako zapaljivog materijala.
Zbog zapaljenog skladišta drvenih sortimenata i furnira vatra se velikom brzinom širi.
Zbog ozbiljnosti situacije zatražena je pomoć vatrogasnih jedinica iz susjednih gradova.
Na poziv su se odmah odazvale Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice iz Prnjavora, Doboja i Tešnja, čiji su pripadnici krenuli prema Tesliću kako bi pomogli u gašenju požara.
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Sve raspoložive snage angažovane su na lokalizaciji požara i sprečavanju njegovog daljeg širenja.
Nadležni su apelovali na građane da ne prilaze mjestu požara i da omoguće nesmetan prolaz vatrogasnim i drugim interventnim vozilima.
Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o razmjerama materijalne štete.
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