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Skandal u Hrvatskoj: Darko Lazić pjevao pola sata, pa istjeran sa nastupa?

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 19:28

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Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Foto: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Nedavno su na društvenim mrežama postali viralni snimci Darka Lazića sa nastupa u jednom klubu u Trogiru 18. jula ove godine na kojima se vidi da je navodno pod dejstvom alkohola, te da jedva nastupa.

Tada su svi mediji prenijeli sporne snimke na kojima se vidi folker koji jedva stoji na nogama, a oči mu se sklapaju.

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U jednom momentu mu je prišla jedna plavuša kako bi se slikala s njim, a on joj je jedva ispunio želju i fotografisao se sa njom.

Mnogi su komentarisali da je Darko vidno pijan, ili da je u pitanju nešto drugo, ali se jasno vidjelo da je to daleko od njegovog dobrog izdanja.

Nakon svih snimaka Telegrafu se javilo nekoliko ljudi koji tvrde da je upravo zbog svega ovoga Darko Lazić tada zapravo izbačen iz kluba od strane vlasnika istog.

- Darko je jedva stajao na nogama, jedva je pjevao, oči su mu se sklapale. Izgledao je jako loše i zvučao je katastrofa iako je jedan od najboljih pjevača u regionu. Gazda ga je istjerao s nastupa poslije svega pola sata - rekli su izvori koji su željeli da ostanu anonimni.

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Tragom ovih informacija, kontaktiran je klub u kojem je Lazić nastupao te večeri, kada se javio jedan muškarac. On je potvrdio da Darko nije odradio kompletan nastup, ali nije želio da detaljiše.

- Tačno je da je pjevao samo pola sata. Jedva je i stajao. Ništa više ne bih komentarisao. Imate snimke na društvenim mrežama - poručio je on za Telegraf.rs.

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Darko Lazić

Pjevač

nastup

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