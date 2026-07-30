Emina Jahović danas važi za jednu od najuspješnijih regionalnih pjevačica, kantautorki i preduzetnica, a njene pjesme poznate su i van granica Balkana. Ipak, put do uspjeha nije bio nimalo lak.

Pjevačica je više puta govorila o skromnom d‌jetinjstvu i odrastanju u Novom Pazaru, ističući da njena porodica, uprkos tome što su joj roditelji bili ljekari, nije živjela u izobilju.

"Moj otac i majka nisu imali neko nasljedstvo iza sebe, a kao ljekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sjećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živjeli teško, da nam je, recimo, i paradajz bio luksuz. Gledala bih kao dijete komšije kako ga jedu. Kinder jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima... Sve to mi je bilo nedostižno u d‌jetinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mlijeko i jogurt, koje nismo smjeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena", ispričala je Emina.

Nasljeđivala od‌jeću od starije sestre

Pjevačica kaže da je kao d‌jevojčica obožavala lijepe haljine, ali da je uglavnom nosila od‌jeću koju je naslijedila od starije sestre.

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"Bila sam prava d‌jevojčica, obožavala sam sjajne haljinice koje sam nasljeđivala od svoje starije sestre. Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove", rekla je.

Danas živi u luksuzu u Istanbulu

Emina već godinama živi u Turskoj, gd‌je se preselila nakon udaje za poznatog turskog pjevača Mustafu Sandala 2008. godine.

Sa sinovima živi u Istanbulu, u jednom od najluksuznijih naselja. Mediji su ranije pisali da je porodičnu kuću u Novom Pazaru iznajmila turskom konzulatu, dok je u rodnom gradu izgradila novu luksuznu vilu.

O razvodu od Mustafe Sandala

Pjevačica je nedavno govorila i o razvodu od Mustafe Sandala, ističući da se zbog te odluke nikada nije pokajala.

"Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savjetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su d‌jeca u pitanju, jer možda bi željele da se razvedu iz nekih glupih razloga", rekla je za Blic.

Dodala je da u njenom slučaju nije bilo prevare niti velikog skandala.

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"Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina i nisam željela da živim u braku u kojem više nije bilo iste energije, podrške i bliskosti. To je počelo nekoliko godina prije nego što smo se razveli", objasnila je.

Karijeru počela početkom dvijehiljaditih

Emina Jahović muzičku karijeru započela je početkom dvijehiljaditih godina. Regionalnu popularnost stekla je pjesmom "Tačka", a tokom karijere objavila je šest studijskih albuma, prenijela je N1.

Pored muzike, okušala se i kao glumica, pojavivši se u pilot-epizodi turske televizijske serije "Polje lala", prenosi RTCG.