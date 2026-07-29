Logo

Sloba Vasić se 'slomio' na nastupu, pred svima viknuo: Da li si me voljela il' nisi?

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 22:14

Komentari:

0
Слоба Васић
Foto: Youtube/Blic

Pjevač Sloba Vasić prethodnih mjeseci se našao u žiži interesovanja zbog boravka u bolnici "Laza Lazarević", kao i zbog vijesti o razvodu od supruge Jelene nakon 15 godina braka.

Međutim, uprkos izuzetno izazovnom periodu u privatnom životu, Sloba ne prekida sa nastupima, ali video koji se pojavio na TikToku pokrenuo je novu lavinu komentara i spekulacija na društvenim mrežama.

Na snimku možemo vidjeti da pjevač djeluje potpuno iscrpljeno i emotivamente slomljeno. Dok se u pojedinim trenucima borio za vazduh i jedva uspijevao da otpeva stihove do kraja, emocije su ga potpuno savladale i nadvladale, što su prisutni odmah primjetili i zabilježili.

@natasa295 #slobavasic ♬ izvorni zvuk - Nataša Djordjievski

"Kako je ovo tužno", "Baš se vidi da mu nije dobro", "Jelena se spasila", "Pretužno", "Bas je ovo tužno vidjeti, para imaju, ali pameti ne", samo su neki od brojnih komentara koji su preplavili mreže, dok su pojedini izrazili i zabrinutost za njegovo stanje.

Podsjetimo, spekulacije o razvodu dodatno su se rasplamsale kada je Jelena na poslovnom Instagram profilu vratila djevojačko prezime. Iako se o svemu dugo ćutalo, ona je nedavno odlučila da se oglasi.

- On je otac mog djeteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period - izjavila je Jelena za Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sloba Vasić

Pjevač

nastup

Komentari (0)

Pročitajte više

Ruža cvijet

Fudbal

Iznenada preminuo Marijo Jakić, imao je svega 26 godina

1 h

0
Жена у шопингу, носи кресе преко рамена,

Društvo

Pad šoping groznice u BiH: Nova pravila oduvala strance, više ne ostavljaju milione

1 h

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Za ova tri znaka slijedi decenija iz snova: Počinje njihovo zlatno doba

1 h

0
У свакодневном животу и угоститељству, чаша је посуда разноврсних облика и материјала најчешће од стакла намијењена за држање и конзумацију течности.

Zdravlje

Ovo piće nije najbolji izbor: Izbjegavajte ga u kafićima, puno je bakterija

2 h

0

Više iz rubrike

Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

Scena

Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

3 h

0
Таки

Scena

Isplivao Takijev 'švalerski ugovor'

3 h

1
Пјевачица Катарина Грујић позира нашминкана са пуштеном црном косом.

Scena

Katarinu Grujić ugrizao piton težak 40 kilograma

5 h

1
Кристина Спалевић ријалити учесница Кристијан Голубовић

Scena

Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"

10 h

2

  • Najnovije

23

04

Predmeti koje svi guramo na tavan mogu nam donijeti ozbiljne pare

22

53

Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

22

44

Predomislila se, pa zapalila crkvu: Umjesto na medenom mjesecu, završila iza rešetaka

22

43

Šešir je neizostavni modni detalj ovog ljeta: Evo kako ga stilizovati

22

38

Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima