Sloba Vasić se 'slomio' na nastupu, pred svima viknuo: Da li si me voljela il' nisi?

Pjevač Sloba Vasić prethodnih mjeseci se našao u žiži interesovanja zbog boravka u bolnici "Laza Lazarević", kao i zbog vijesti o razvodu od supruge Jelene nakon 15 godina braka.

Međutim, uprkos izuzetno izazovnom periodu u privatnom životu, Sloba ne prekida sa nastupima, ali video koji se pojavio na TikToku pokrenuo je novu lavinu komentara i spekulacija na društvenim mrežama.

Na snimku možemo vidjeti da pjevač djeluje potpuno iscrpljeno i emotivamente slomljeno. Dok se u pojedinim trenucima borio za vazduh i jedva uspijevao da otpeva stihove do kraja, emocije su ga potpuno savladale i nadvladale, što su prisutni odmah primjetili i zabilježili.

"Kako je ovo tužno", "Baš se vidi da mu nije dobro", "Jelena se spasila", "Pretužno", "Bas je ovo tužno vidjeti, para imaju, ali pameti ne", samo su neki od brojnih komentara koji su preplavili mreže, dok su pojedini izrazili i zabrinutost za njegovo stanje.

Podsjetimo, spekulacije o razvodu dodatno su se rasplamsale kada je Jelena na poslovnom Instagram profilu vratila djevojačko prezime. Iako se o svemu dugo ćutalo, ona je nedavno odlučila da se oglasi.

- On je otac mog djeteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period - izjavila je Jelena za Telegraf.