Isplivao Takijev 'švalerski ugovor'

Radomir Taki Marinković, otac poznate rijaliti zvijezde i starlete Maje Marinković, ponovo je uspio da šokira domaću javnost potezom koji prevazilazi sve granice bizarnog.

Naime, poznato je da je Taki napravio takozvani "švalerski ugovor", koji su u obavezi da potpišu djevojke koje žele druženje sa njim. O tome je i on govorio prije par godina za medije.

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Redakcija "Informera" došla je u posjed dokumenta o kojem je Taki Marinković prije nekoliko godina govorio u medijima, a koji je upravo tada dostavio i pomenutoj redakciji.

Sada je prvi put ovaj medij otkrio sve detalje i šta tačno piše u ovom papiru koji je ponovo privukao pažnju javnosti, posebno u komentarima ispod bahatog snimka Takija u bazenu, gdje gotovo da nije bilo pozitivnog komentara.

U moru negativnih komentara ispod ove objave, u kojima su mu poručivali da se "spusti na zemlju", korisnici društvenih mreža su se odmah sjetili spornog dokumenta.

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Mnogi su u komentarima pisali da im je sada konačno jasno zašto djevojke uopšte potpisuju ugovor sa njim, dok su drugi ironično dodavali kako vjeruju da mu je zbog ovakvih objava i bahatog ponašanja broj djevojaka iz dana u dan sve manji.

U spornom dokumentu crno na bijelo stoje stavke koje izazivaju nevjericu i otvaraju pitanje šta ovaj papir zapravo znači i zbog čega je napravljen.

"Svojim potpisom dajem saglasnost Radomiru Marinkoviću, zvanim Taki, iz Beograda, da stupanjem u kontakt sa imenovanim omogućavam neposredno i fleksibilno prijateljsko druženje. U sklopu toga se podrazumijeva ulazak u ugostiteljske objekte, nesmetano fotografisanje, pružanje verbalne komunikacije, povremene interakcije van prijateljskog okvira u fizičkom smislu, pristanak na ulazak u stambeni prostor kod gorepomenutog lica, sa potencijalnim pojavljivanjem u medijima", navodi se u ugovoru.

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Potrebno je da djevojke stave svoj potpis, ali i broj lične karte.

Radomir Marinković Taki je prije par godina i govorio o ugovoru koji nakon potpisivanja overava u sudu, za, kako kaže, "ne daj Bože".

"Svaka mora da potpiše ugovor kada dođe kod mene. To podrazumijeva da pristaje da se slika u restoranu, da ne bi došla sutra pa da kaže je, znaš, izašla sam u medije, a nisam to željela zbog posla, zbog dečka, zbog muža. Da me ne prijavi za neke stvari. To nije neka novina", objašnjavao je on.

Istakao je tada da praksu potpisivanja ugovora praktikuje već duže.

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"Ja imam to već duži niz godina, na beogradskom asfaltu sam već 40 godina. Svako veče sam u noćnim klubovima, ima me u svim branšama. U ovom gradu se dobro zna šta ko radi", rekao je Taki ranije za "Hajp" TV.

Ovaj nesvakidašnji dokument još jednom potvrđuje čudne poteze poznatog Beograđanina, a javnost i dalje bruji o tome šta se krije iza ovakvih pravila i druženja sa devojkama.

Da priča oko Takijevih bizarnih pravila i ugovora bude još šokantnija, potvrđuju i ranije burne spekulacije koje su tresle javnost. Tokom 2024. godine, u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, uključio se gledalac koji je iznio nevjerovatne i skandalozne tvrdnje o ocu poznate starlete.

"Ona Teodora je kod Takija, sa njim ima ugovor na tri godine. Danas su bile dvije djevojke, isto. On ima 15 djevojaka. Sad ću da vam kažem kako to ide, on im plaća 300 evra stan, 300 evra za hranu, 300 evra im daje za odjeću i obuću i 100 evra za mobilne telefone. Nisu samo one sponzoruše, ima i muškaraca... Bebica je najveći i najbogatiji čovjek tu, on i Anđelo, njega znam lično, on ima restoran", šokirao je gledalac u uključenju.

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Pravno gledano, sam dokument ne bi automatski zaštitio Takija niti bi imao presudnu snagu na sudu ako bi ga neka djevojka, na primer, prijavila za uznemiravanje. Njegova vrijednost bi zavisila od sljedećih okolnosti:

Dokument može biti dokaz da je postojao neki dogovor ili da je druga strana bila upoznata sa određenim stvarima, ali ne znači da se neko unaprijed odrekao svojih prava.

Potpis na papiru ne može da bude "dozvola" za uznemiravanje, pritisak, neprijatno ponašanje ili bilo šta protiv volje druge osobe.

Ako bi neko tvrdio da je bio uznemiravan, sud bi gledao cjelokupne okolnosti: komunikaciju, poruke, ponašanje, svjedočenja, eventualne dokaze i šta se konkretno dogodilo.

Čak i ako je neko potpisao da pristaje na druženje, fotografisanje ili kontakt, to ne znači da pristaje na sve buduće postupke.

Iako se u dokumentu navode različite saglasnosti vezane za druženje, pravnici bi istakli da ovakav papir sam po sebi ne predstavlja zaštitu od eventualnih prijava, jer ničiji potpis ne može da isključi pravo osobe da se obrati nadležnim organima ukoliko smatra da je pretrpjela uznemiravanje ili neprijatnost.