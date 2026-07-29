Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević otišla je u policijsku stanicu "29. Novembar" kako bi zvanično prijavila svog bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Povod za ovaj radikalan korak jeste neovlašćeno širenje privatnog snimka sa bejbi kamere iz njihovog stanovanja, na kom se vide njih dvoje, tokom intimnog odnosa.

Kristina Spalević se izuzetno uznemirena obratila javnosti i otkrila da je odlučila da stvar preda u ruke policiji i zahtijeva hapšenje Golubovića.

– Javljam vam se, ljudi, idem u policijsku stanicu ‘29. Novembar’, dok Kristijan Golubović ne bude uhapšen. Imamo dva sina od dvije i tri godine, proširio je snimak neovlašćeno – rekla je Kristina.

Ona je naglasila da je sa sobom povela i osobu koja može da posvjedoči o širenju kompromitujućeg materijala: “Prijavila sam neovlašćeno snimanje intimnog odnosa, odvela sam i svjedoka kojem su šireni dokazi, njemu ništa nije učinjeno”.

Bolje da umrem od gladi nego da ovo proživljavam

Vidno slomljena zbog svega što se dešava nakon njihovog raskida i javnih optužbi, Spalevićeva nije krila koliko je uplašena i zgrožena postupkom bivšeg partnera.

– Bolje da me ubije, bolje da umrem od gladi i žeđi nego da proživljavam sve ovo što mi se dešava – poručila je Kristina u potresnom izlaganju, prenosi Blic.

Umiješan i Filip Car

Eskalacija ovog sukoba uslijedila je nakon što se u javnosti oglasio i Filip Car sa tvrdnjama da i sam posjeduje sporni video-snimak nastao putem nadzorne kamere iznad kreveta u spavaćoj sobi. Car je tom prilikom oštro napao Golubovića, optuživši ga da je tajno snimao intimne trenutke sa Kristininim neznanjem i čuvao ih u šteku kako bi je ucjenjivao i prikazivao kao nepodobnu majku.