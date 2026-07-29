Poginuo Glen Hansard

Autor:ATV redakcija
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Irski muzičar Glen Hansard poginuo je u 57. godini u saobraćajnoj nesreći zapadno od Dablina, javili su irski mediji.
U izvještajima radio-stanice "Njuztok" i lista "Ajriš independent" navedeno je da je Hansard doživio saobraćajnu nesreću vozeći svoj motocikl.
Irska policija saopštila je da je muškarac u pedesetim godinama poginuo vozeći motocikl i da nije bilo drugih učesnika nesreće.
Hansard je prevezen u bolnicu, ali je ubrzo proglašen mrtvim.
Irski muzičar bio je najpoznatiji po tome što je bio pjevač rok grupe "D frajms" /The Frames/, a dobio je Oskar za najbolju pjesmu u filmu "Jednom" /Once/, u kojem je i glumio, prenosi Srna
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