Poginuo Glen Hansard

Irski muzičar Glen Hansard poginuo je u 57. godini u saobraćajnoj nesreći zapadno od Dablina, javili su irski mediji.

U izvještajima radio-stanice "Njuztok" i lista "Ajriš independent" navedeno je da je Hansard doživio saobraćajnu nesreću vozeći svoj motocikl.

Irska policija saopštila je da je muškarac u pedesetim godinama poginuo vozeći motocikl i da nije bilo drugih učesnika nesreće.

Hansard je prevezen u bolnicu, ali je ubrzo proglašen mrtvim.

Irski muzičar bio je najpoznatiji po tome što je bio pjevač rok grupe "D frajms" /The Frames/, a dobio je Oskar za najbolju pjesmu u filmu "Jednom" /Once/, u kojem je i glumio, prenosi Srna