Preminuo poznati glumac; Pamtićemo ga po ulozi u "Igri prestola"

Vijest o njegovoj smrti objavljena je u ponedjeljak, kada je izdavačka kuća i organizator događaja "Fantom Events", čiji je bio klijent, potvrdila da je glumac preminuo tokom proteklog vikenda.

U saopštenju su naveli:

"Sa velikom tugom primili smo vijest da je Tom Čedbon preminuo proteklog vikenda. Tom je bio prepoznatljivo lice mnogima zahvaljujući brojnim ulogama na televiziji i filmu, uključujući 'Doktora Hua', filmove o Džejmsu Bondu i 'Igru prestola'. Uvijek je bio srdačan i prijatan čovjek za saradnju i upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici u ovim teškim trenucima."

Čedbon je tokom bogate karijere ostvario niz zapaženih uloga, a publika ga posebno pamti po nastupima u kultnoj seriji "Doktor Hu", HBO-ovoj hit seriji "Igra prestola", humorističkoj seriji "Pip šou", kao i filmu o Džejmsu Bondu "Kazino Rojal" ("Casino Royale").

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila društvenim mrežama, gdje su mu brojni obožavaoci i kolege odali počast, ističući da je bio ne samo veliki glumac, već i izuzetno prijatna osoba.

Glumica Liza Bouerman, koja je sarađivala s njim na projektu "Doktor Hu", napisala je:

"O, ne... Nisam čula ovu vijest. Kako strašno tužno. Bio je divan."

Brojni fanovi ostavili su emotivne poruke:

"Veoma mi je žao što ovo čujem. Bio je sjajan glumac. Počivaj u miru."

"Ne mogu da vjerujem. Bio je divna osoba. Počivaj u miru. 2026. godina je zaista bila najteža."

"Tužna vijest o odlasku Toma Čedbona. Divan čovjek i glumac koji je ostavio nezaboravne likove", neki su od komentara.

Tokom višedecenijske karijere Tom Čedbon pojavio se u desetinama poznatih televizijskih ostvarenja, među kojima su "Šerlok Holms", "Ubistva u Midsomeru" ("Midsomer Murders"), "The Bill", "Fojlov rat" ("Foyle's War") i "Where the Heart Is".

Jedna od njegovih posljednjih značajnih televizijskih uloga bila je uloga Visokog septona Mejnarda ("High Septon Maynard") u HBO-ovoj seriji "Igra prestola", kojom je još jednom potvrdio svoj talenat i ostavio upečatljiv trag među ljubiteljima ove popularne franšize.

B92