Srpska bogatija za 26 beba

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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, devet dječaka i 17 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, Bijeljini sedam, Prijedoru četiri, Doboju tri, Gradišci dvije i Nevesinju jedna. U Banjaluci su rođena tri dječaka i šest djevojčica, Bijeljini pet djevojčica i dva dječaka, Prijedoru četiri djevojčice, Doboju dvije djevojčice i dječak, Gradišci dva dječaka, Nevesinju dječak. U porodilištima Trebinje, Foča, Zvornik i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.

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