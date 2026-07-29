Srpska bogatija za 26 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, devet dječaka i 17 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je devet beba, Bijeljini sedam, Prijedoru četiri, Doboju tri, Gradišci dvije i Nevesinju jedna.
U Banjaluci su rođena tri dječaka i šest djevojčica, Bijeljini pet djevojčica i dva dječaka, Prijedoru četiri djevojčice, Doboju dvije djevojčice i dječak, Gradišci dva dječaka, Nevesinju dječak.
U porodilištima Trebinje, Foča, Zvornik i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.
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