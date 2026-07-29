FSB: Izdata međunarodna potjernica za osnivačem Telegrama

Autor:ATV redakcija
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Osnivač mesindžera Telegram Pavel Durov, koji je optužen za pomaganje terorističkih aktivnosti u krivičnom postupku, stavljen je na međunarodnu potjernicu, saopštila je danas ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).
Prema podacima FSB-a, administracija mesindžera Telegram nije uklonila kanale, četove i botove koje su aktivno koristile ukrajinske obavještajne agencije za planiranje sabotaža i terorističkih napada u Rusiji, masovnih ubistava i sajber prevara, što je rezultiralo brojnim ljudskim žrtvama, uključujući žene i djecu, i materijalnom štetom od milijarde dolara, prenosi agencija RIA Novosti.
Šef administracije Telegrama, Pavel Durov, optužen je u krivičnom postupku za pomaganje terorističkim aktivnostima prema ruskom Krivičnom zakoniku, navodi se u saopštenju.
Telegram je aplikacija za razmjenu poruka koja omogućava razmjenu poruka i medijskih datoteka u mnogim formatima. Kreirao ju je 2013. godine Pavel Durov, osnivač društvene mreže VKontakte.
Telegram ima više od milijardu aktivnih korisnika mjesečno, navodi agencija RIA Novosti.
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