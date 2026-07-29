Logo

FSB: Izdata međunarodna potjernica za osnivačem Telegrama

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 08:41

Komentari:

0
ФСБ: Издата међународна потјерница за оснивачем Телеграма

Osnivač mesindžera Telegram Pavel Durov, koji je optužen za pomaganje terorističkih aktivnosti u krivičnom postupku, stavljen je na međunarodnu potjernicu, saopštila je danas ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

Prema podacima FSB-a, administracija mesindžera Telegram nije uklonila kanale, četove i botove koje su aktivno koristile ukrajinske obavještajne agencije za planiranje sabotaža i terorističkih napada u Rusiji, masovnih ubistava i sajber prevara, što je rezultiralo brojnim ljudskim žrtvama, uključujući žene i djecu, i materijalnom štetom od milijarde dolara, prenosi agencija RIA Novosti.

Šef administracije Telegrama, Pavel Durov, optužen je u krivičnom postupku za pomaganje terorističkim aktivnostima prema ruskom Krivičnom zakoniku, navodi se u saopštenju.

Telegram je aplikacija za razmjenu poruka koja omogućava razmjenu poruka i medijskih datoteka u mnogim formatima. Kreirao ju je 2013. godine Pavel Durov, osnivač društvene mreže VKontakte.

Telegram ima više od milijardu aktivnih korisnika mjesečno, navodi agencija RIA Novosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pavel Durov

Međunarodna potjernica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Доналд Трамп и спасилац пријем награда одликовање

Svijet

Mladi spasilac koji je osvojio svijet dobija odlikovanje: Tramp najavio prijem u Bijeloj kući

3 h

0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху разговара са министром одбране Питом Хегсетом и државним секретаром Марком Рубиом.

Svijet

Netanjahu: Idem u Njujork bez obzira na pozive Mamdanija da me uhapse

3 h

0
Земљотрес погодио Грчку; 4,7 степени

Svijet

Zemljotres pogodio Grčku; 4,7 stepeni

3 h

0
Иран поставио ултиматум за отварање Ормуза

Svijet

Iran postavio ultimatum za otvaranje Ormuza

3 h

0

  • Najnovije

11

40

Tužilaštvo istražuje pogibiju trudnice i njenog sina

11

36

Centar za socijalni rad Bijeljina nabavio TOBI komunikator za djecu sa poteškoćama

11

32

Žena iz Čapljine sjekirom demolirala auto bivšeg partnera

11

29

Taktička vježba večeras na području Banja Luke

11

25

BiH ponovo prima polovinu migranata sa balkanske rute

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima