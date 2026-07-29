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Više dana bolovanja za njegu djeteta: Nove olakšice za roditelje u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 09:34

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мајка и дијете
Foto: Pexel/Vitaly Gariev

Na snagu su danas, 29. jula 2026. godine, stupile izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske za povećanje prava i broja dana roditelja na bolovanje radi njege oboljelog d‌jeteta.

 Za d‌jecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 15 na 30 dana.

 Za d‌jecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana.

Ovo pravo roditelji mogu koristiti pojedinačno ili naizmjenično, odnosno u skladu sa međusobnim dogovorom, čime je omogućena bolja briga o djetetu i veća podrška porodicama. Takođe, roditelj koji boravi uz dijete tokom bolničkog liječenja sada ostvaruje pravo na naknadu plate u iznosu od 100%, što predstavlja značajno unapređenje prava zaposlenih roditelja i dodatnu sigurnost za porodice u najtežim trenucima.

Pored toga, uvažen je zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske da se ograniči iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto ranije predviđenog rješenja da participacija može iznositi do 50% vrijednosti pružene zdravstvene usluge, zakonom je propisano da njena ukupna visina može iznositi do polovine najniže plate u Republici Srpskoj, čime se građani i radnici dodatno štite od visokih troškova liječenja.

Takođe, na prijedlog Saveza sindikata Republike Srpske, Vlada Republike Srpske donijela je zaključak da se do kraja ove godine zakonski uredi pitanje kako bi svaki radnik u Republici Srpskoj imao pravo na zdravstvenu zaštitu bez obzira na to da li mu je poslodavac uplatio doprinose. Ovo pitanje biće riješeno kroz rad Radne grupe, koja će pripremiti odgovarajuća zakonska rješenja, čime će biti ispravljena dugogodišnja nepravda da radnici trpe posljedice zbog neodgovornosti pojedinih poslodavaca.

Savez sindikata Republike Srpske nastavlja da ispunjava ono za šta se godinama bori – veća prava, bolju zaštitu i sigurniji položaj svakog radnika, saopšteno je iz Sindikata.

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Tagovi :

Bolovanje

izmjene zakona

Republika Srpska

Roditelji

Savez sindikata

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