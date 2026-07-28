Minić: Srpskim žrtvama se uvijek pokloniti i raditi na tome da se stradanja ne ponove

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon što je položio vijenac na grob d‌ječaka Slobodana Stojanovića da se srpskim žrtvama uvijek treba poklanjati, ali i raditi na jačanju institucija da svaki građanin Srpske u budućnosti bude siguran.

Minić je naveo da je imao potrebu da dođe na groblje u Drinjaču kod Zvornika, gd‌je je sahranjen svirepo ubijeni dvanaestogodišnji d‌ječak, koji je ratnom vihoru bio bezazlen da je razmišljao o svom psu po koga se vratio.

"Mislim da moramo upozoriti na grozote rata i na mračni um, a na drugoj strani graditi institucije koje će nas uvijek štititi od bilo kakvog zla", rekao je Minić novinarima.

On je istakao da se radi na tome da zahvaljujući Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i jačanju institucija Srpske da svaki građanin bude siguran i bezbjedan, pa onda i imovina, i poželio da više nikada se bude rata.

Ukazao je da su i danas institucionalno ovd‌je u Drinjači, a juče u Garavicama, pomenute srpske žrtve i istakao da njih treba poštovati.

Polaganje vijenaca na grob ubijenog d‌ječaka Slobodana Stojanovića

"Upravo je to i razlog današnjeg dolaska. Želim da zahvalim lokalnom parohu i gradonačelniku Zvornika što su pokrenuli inicijativu da napravimo spomenik i da gajimo sjećanje koje treba da se prenosi na generacije. Svi mi koji imamo d‌jecu takav zločin ne možemo ni zamisliti, i to je zato što je neko bio Srbin", rekao je Minić, prenosi Srna.

Dvanaestogodišnji Slobodan ubijen je u Kamenici kod Zvornika kada se vratio po psa nakon što je sa roditeljima izbjegao iz sela.

Republika Srpska Minić položio vijenac na grob mučki ubijenog Slobodana Stojanovića

Slobodanovo tijelo pronađeno je 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice.

Masovnu grobnicu pronašli su i otkopali pripadnici Vojne policije iz Milića, a identifikacija je obavljena u Vatrogasnom domu u Zvorniku.

Prema nalazima patologa Zorana Stankovića, dijete je svirepo ubijeno, stomak mu bio prerezan u obliku krsta i imao je vidljive povrede glave.

Tijelo je identifikovano DNK analizom. Nakon toga je sahranjen u Drinjači.

Za svirepo ubistvo d‌ječaka, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina.