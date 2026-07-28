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Ilić: Dosta populizma i obmana, SNSD je smanjenje PDV-a već predlagao

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:04

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Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić, reagujući na inicijativu Pokreta Sigurna Srpska "Zdravlje bez poreza", istakao je da je riječ o populizmu i obmanjivanju građana.

Komentarišući inicijativu kojom se traži ukidanje PDV-a na lijekove, ortopedska pomagala, hranu za bebe i osnovne životne namirnice, kao i povećanje poreza na luksuznu robu, Ilić je poručio da SNSD godinama zagovara smanjenje poreskog opterećenja na lijekove, ali da za takvu odluku nije dovoljna volja jedne političke opcije.

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"Dosta je populizma i obmana naroda. SNSD je u više navrata predlagao smanjenje stope PDV-a na lijekove, ali je za to potrebna saglasnost stranaka iz Federacije BiH", rekao je Ilić.

On je istakao da ni eventualno smanjenje ili ukidanje PDV-a ne znači automatski i niže cijene lijekova.

"Smanjenje poreza ne bi značilo automatsko smanjenje cijena lijekova, jer cijene diktiraju proizvođači. Republika Srpska i BiH uvoze 99 odsto lijekova, zbog čega domaće institucije nemaju mogućnost da određuju njihove cijene, naveo je Ilić.

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Dodao je da je simptomatično što je ova inicijativa pokrenuta upravo u periodu kada Parlamentarna skupština BiH ne zasjeda.

"Kako se baš sada sjetio ove inicijative kada nema sjednica Parlamentarne skupštine BiH?", upitao je Ilić.

On je kritikovao i predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića, poručivši da bi, kako kaže, prije velikih obećanja trebalo riješiti probleme u Banjaluci, prenosi "Srna".

"Posebno me zanima kako Stanivuković misli da se obračuna sa gigantima iz farmaceutske industrije, a ne može da očisti smeće i obezbijedi uredno vodosnabdijevanje u Banjaluci. Laganjem naroda ništa se ne postiže", zaključio je Ilić.

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Tagovi :

Mladen Ilić

PDV

Pokret Sigurna Srpska

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