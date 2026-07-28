Kostrešević: Zabrinjava rast broja krivičnih djela protiv polnog integriteta

Direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je danas da zabrinjava povećanje broja krivičnih djela protiv polnog integriteta u prvom polugodištu kao i onih koja se odnose na seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece.

"Takva krivična djela imaju apsolutni prioritet u radu policije i svakom slučaju pristupamo maksimalno profesionalno, u saradnji sa tužilaštvima, centrima za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama", rekao je Kostrešević i ukazao i na povećanje broja evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja.

Svijet Štrajk hiljade medicinskih radnika zbog plata: Funkcioniše samo hitna pomoć

Kostrešević je rekao da su značajni rezultati ostvareni i u borbi protiv zloupotrebe droga.

"Otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju droge, a zaplijenjeno je više od 79 kilograma marihuane", rekao je Kostrešević i naveo da je realizovano 26 operativnih akcija.

Kada je riječ o privrednom kriminalitetu, bilježi se povećanje od 44,2 odsto, procijenjena materijalna šteta je oko 28,2 miliona KM, a protivpravno stečena imovinska korist je oko 26,5 miliona KM.

"Ovi rezultati pokazuju naše opredjeljenje da se jednako odlučno suprotstavljamo i najsloženijim oblicima kriminala. To potvrđuju i rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, gdje je tokom prvih šest mjeseci otkriveno čak 16 organizovanih kriminalnih grupa, a u istom periodu lani samo jedna", kaže on.

Region Pravilo od 500 grama više ne važi: Koliko kafe možete prenijeti preko granice?

Govoreći o opštem kriminalitetu, Kostrešević je rekao da je evidentirano 2.288 krivičnih djela, što je za 3,6 odsto manje, naglasivši da se uspio zadržati pozitivan trend smanjenja najvećeg dijela klasičnog kriminaliteta.

Posebno je značajno, naglasio je, što je broj krivičnih djela protiv života i tijela manji za 13,3 odsto.

Naveo je i da su nadležnim tužilaštvima podnesena 2.404 izvještaja protiv 2.745 lica, zbog sumnje da su počinila 3.001 krivično djelo, prenosi "Srna".

"Posebno želim istaći da koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi visokih 92,7 odsto, što je jedan od najvažnijih pokazatelja efikasnosti rada policije", rekao je Kostrešević novinarima u Trebinju gdje je održan prošireni kolegijum ministra unutrašnjih poslova.

Ekonomija Cijene sulude: Sa dvije kafe i picom ogulili turiste iz BiH u Hrvatskoj

Napomenuo je da nije bilo masovnijih niti organizovanih narušavanja javnog reda i mira, a da je u oblasti bezbjednosti saobraćaja zabilježen veći broj saobraćajnih nezgoda, ali je broj poginulih smanjen.

Na teritoriji Republike Srpske evidentiran je 501 migrant, a direktor Policije je opštu bezbjednosnu situaciju ocijenio kao stabilnom i zadovoljavajućom.

Policija Republike Srpske danas raspolaže savremenom tehničkom i informaciono-komunikacionom opremom koja omogućava brži i efikasniji odgovor na bezbjednosne izazove, zaključio je Kostrešević.