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Minić: Srpska nezaustavljivo ide razvojnim putem

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 14:10

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Руководство Српске на Палама
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas na Palama, gdje je puštena u saobraćaj novoizgrađena kružna raskrsnica, da Republika Srpska ide nezaustavljivo razvojnim putem.

On je rekao na otvaranju raskrsnice da je osim nje najljepši dio jarbol i trobojka koja se vije i vidi se sa svih strana.

"To je Republika Srpska koju mi uistinu želimo da pravimo i to je Republika Srpska kojoj su skinuti okovi međunarodnih sankcija i sve one nepravde koje smo imali svih ovih godina", rekao je Minić obraćajući se prisutnima.

On je istakao da je će Vlada ostati opredijeljena za razvoj ovog kraja, ne samo kao prijestonice, nego svega onoga što treba građanima i što budu njihovi zahtjevi.

Pale otvaranje kružne raskrsnice

"Srećan sam u ime Vlade Republike Srpske, zato što imamo investicioni ciklus od preko sedam milijardi KM. Svaki dan se nešto radi i gradi, samo u ovom dijelu 11 projekata", rekao je premijer Srpske.

On je naveo da je sa načelnikom Pala Dejanom Kojićem dogovarao projekte i potvrdio da će već u četvrtak, 30. jula, Vlada na svojoj sjednici te odluke donijeti – o biatlon stazi, parkingu, uređenju trga.

Minić je dodao da će, kada je u pitanju grad Istočno Sarajevo, biti riječi o dječijem vrtiću u Mokrom i o preseljenju sjedišta Novinske agencije Republike Srpske - SRNA.

"Za to smo planirali sredstva i samo ćemo dogovoriti sa Novinskom agencijom i sa samim gradom i opštinom Pale gdje će to biti smješteno sjedište", pojasnio je Minić.

On je naveo da će biti riječi o putnoj komunikaciji, od tunela do kružne raskrsnice, te da već sljedeće sedmice ide javna nabavka za kružnu raskrsnicu kod tržnog centra "Bartula".

Minić je pohvalio Studentski centar koji, kako kaže, izgleda prelijepo i čestitao direktoru na dobrom održavanju.

"Vidite i onaj dio koji se radi i kada je u pitanju putna infrastruktura odnosno put Jahorina - Pale. Prije mjesec bili smo ovdje na otvaranju zgrade Policijske uprave", podsjetio je Minić.

On je rekao da su Pale i ovaj dio Republike prijestonica Srpske, prenosi Srna

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Investicije

Projekti

Pale

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