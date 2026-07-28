Izvukli soma iz vode i zatekli nešto jezivo!

Istraživački tim iz SAD došao je do zabrinjavajućeg otkrića – tumori su počeli da se šire među somovima i drugim ribama, a prvi rezultati pokazuju da se bolest prenosi sa jedne životinje na drugu.

Širenje kancerogenih izraslina sa domaćina na domaćina veoma je rijetka pojava, saopštio je Univerzitet u Vermontu. Riječ je o tek četvrtom poznatom slučaju prenosivog raka kod životinja.

U jezeru Memfremagog, koje se prostire duž granice SAD i kanadske provincije Kvebek, ribolovci i istraživači još 2012. godine primijetili su oboljele ribe.

Od tada njihov broj neprestano raste, a istraživački tim je u julu objavio rezultate studije u naučnom časopisu „Nature“, prema kojima su se somovi međusobno zarazili ovom bolešću kože.

Kako se ribe zaražavaju?

Naučnici su analizirali tumore kod slatkovodnih riba i utvrdili da su oni genetski bliži jedni drugima nego samom domaćinu. To ukazuje na to da se ćelije raka prenose sa jedne životinje na drugu, slično načinu na koji se šire virusne infekcije.

Najviše oboljelih riba zabilježeno je u mrijestilištima. Istraživači pretpostavljaju da do prenošenja dolazi direktnim fizičkim kontaktom tokom sezone mriješćenja.

Kako somovi žive na dnu jezera, u stalnom su kontaktu sa podlogom i okolinom, što bi takođe moglo doprinijeti širenju parazita koji omogućava prenos bolesti. Procjenjuje se da je zaraženo oko 30 odsto riba u jezeru.

Da li postoji opasnost za ljude?

Jezero Memfremagog obezbjeđuje pijaću vodu za više od 175.000 ljudi, ali istraživači ističu da nema razloga za zabrinutost.

Prema njihovim navodima, ćelije ovog oblika raka ne mogu zaraziti niti preživjeti u organizmu druge vrste, pa ne postoji opasnost od prenošenja na ljude.

Zaražene ribe pronađene su ravnomjerno duž čitavog jezera, dugog 51 kilometar, zbog čega su naučnici isključili mogućnost da je uzrok bolesti zagađenje vode sa obližnje deponije. Analize su pokazale da su parametri vode stabilni.

Ipak, smatraju da bi prirodno povišen nivo arsena u jezerskom dnu mogao biti jedan od mogućih uzroka.

Istraživači su ispitali i ribe iz drugih vodenih područja u američkim saveznim državama Vermont, Nju Hempšir i Mejn, kao i u kanadskom Nju Branzviku. I na tim lokacijama utvrđen je povišen nivo arsena u zemljištu, a pronađene su i zaražene ribe.

(Kurir)