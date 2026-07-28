Vandalizam u Međugorju, ostavljene bizarne poruke

Nadzorna kamera zabilježila je muškarca koji je u utorak rano ujutro podmetnuo požar na vanjskom oltaru iza crkve sv. Jakova u Međugorju. Snimak je nastao u 4:46 sati, a na njoj se vidi kako muškarac prilazi oltaru, polijeva prostor zapaljivom tekućinom, izaziva požar i potom se udaljava.

Policijska stanica Čitluk prijavu o požaru zaprimila je oko 5 sati, nedugo nakon dojave o oštećenju Bogorodičinog kipa na Podbrdu u Bijakovićima.

"U utorak u 4.30 sati Policijska postaja Čitluk zaprimila je prijavu da je na Podbrdu u Bijakovićima oštećen Gospin kip ispisivanjem različitih natpisa", rekla je ranije za Bljesak.info portparolka MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš.

Kamera je snimila muškarca kako izaziva požar na vanjskom oltaru iza crkve sv. Jakova u Međugorju. Policija provodi istragu. 🎥🔥#međugorje pic.twitter.com/bLreElWj6B — Bljesak.info (@Bljesak) July 28, 2026

Na kipu na Brdu ukazanja ispisana je poruka "Đavo u suknji", dok su na transparentu postavljenom u blizini napisane poruke "Međugorje je obmana", "Gospa = đavao" i "Samo Isus".

Osim na Podbrdu i kod crkve sv. Jakova, tijekom noći zabilježeni su incidenti i na Križevcu te kod Plavog krsta.

Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, ali njen opseg zasad nije službeno utvrđen. Policija provodi potrebne radnje radi rasvjetljavanja svih okolnosti i pronalaska počinilaca..