Logo

Vandalizam u Međugorju, ostavljene bizarne poruke

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 10:06

Komentari:

0
Вандализам у Међугорју, остављене бизарне поруке
Foto: X/Bljesak.info

Nadzorna kamera zabilježila je muškarca koji je u utorak rano ujutro podmetnuo požar na vanjskom oltaru iza crkve sv. Jakova u Međugorju. Snimak je nastao u 4:46 sati, a na njoj se vidi kako muškarac prilazi oltaru, polijeva prostor zapaljivom tekućinom, izaziva požar i potom se udaljava.

Policijska stanica Čitluk prijavu o požaru zaprimila je oko 5 sati, nedugo nakon dojave o oštećenju Bogorodičinog kipa na Podbrdu u Bijakovićima.

"U utorak u 4.30 sati Policijska postaja Čitluk zaprimila je prijavu da je na Podbrdu u Bijakovićima oštećen Gospin kip ispisivanjem različitih natpisa", rekla je ranije za Bljesak.info portparolka MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš.

Na kipu na Brdu ukazanja ispisana je poruka "Đavo u suknji", dok su na transparentu postavljenom u blizini napisane poruke "Međugorje je obmana", "Gospa = đavao" i "Samo Isus".

Osim na Podbrdu i kod crkve sv. Jakova, tijekom noći zabilježeni su incidenti i na Križevcu te kod Plavog krsta.

Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, ali njen opseg zasad nije službeno utvrđen. Policija provodi potrebne radnje radi rasvjetljavanja svih okolnosti i pronalaska počinilaca..

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Međugorje

Vandalizam

Komentari (0)

Više iz rubrike

беба новорођенче мало дијете

Društvo

Republika Srpska bogatija za 27 beba

5 h

0
Саобраћај је организовано кретање транспортних јединица, превоз људи, робе и информација на одређеној мрежи саобраћајница.

Društvo

Vozači, pažnja! Radovi i izmjene režima saobraćaja na brojnim putevima

5 h

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.

Društvo

Danas slavimo Ćirilovdan: Jedan običaj je obavezan za sreću, a evo šta svaka majka treba da uradi

5 h

0
Ајкула

Društvo

Ajkula napala influensera dok je ronio: Sve snimljeno!

5 h

0

  • Najnovije

12

54

Više od 50 ljudi povrijeđeno u zemljotresu u Japanu

12

50

Peskov: Teroristička prijetnja iz Kijeva mora biti eliminisana

12

46

Pripadnici PU Istočno Sarajevo u akciji dobrovoljnog davanja krvi

12

43

Uprava "Elektrodistribucije" Pale odbacila Božovićeve tvrdnje o poslovanju

12

39

Banjaluka "raskopana" na svakom ćošku: Gdje je kraj?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima