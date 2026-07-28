Vandalizam u Međugorju, ostavljene bizarne poruke

Autor:ATV redakcija
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Nadzorna kamera zabilježila je muškarca koji je u utorak rano ujutro podmetnuo požar na vanjskom oltaru iza crkve sv. Jakova u Međugorju. Snimak je nastao u 4:46 sati, a na njoj se vidi kako muškarac prilazi oltaru, polijeva prostor zapaljivom tekućinom, izaziva požar i potom se udaljava.
Policijska stanica Čitluk prijavu o požaru zaprimila je oko 5 sati, nedugo nakon dojave o oštećenju Bogorodičinog kipa na Podbrdu u Bijakovićima.
"U utorak u 4.30 sati Policijska postaja Čitluk zaprimila je prijavu da je na Podbrdu u Bijakovićima oštećen Gospin kip ispisivanjem različitih natpisa", rekla je ranije za Bljesak.info portparolka MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš.
Kamera je snimila muškarca kako izaziva požar na vanjskom oltaru iza crkve sv. Jakova u Međugorju. Policija provodi istragu. 🎥🔥#međugorje pic.twitter.com/bLreElWj6B— Bljesak.info (@Bljesak) July 28, 2026
Na kipu na Brdu ukazanja ispisana je poruka "Đavo u suknji", dok su na transparentu postavljenom u blizini napisane poruke "Međugorje je obmana", "Gospa = đavao" i "Samo Isus".
Osim na Podbrdu i kod crkve sv. Jakova, tijekom noći zabilježeni su incidenti i na Križevcu te kod Plavog krsta.
Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, ali njen opseg zasad nije službeno utvrđen. Policija provodi potrebne radnje radi rasvjetljavanja svih okolnosti i pronalaska počinilaca..
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