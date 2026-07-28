Zidan zvanično preuzeo Francusku!

Ono što je najavljeno još u novembru sada je dobilo i zvaničnu potvrdu.

Bivši trener Real Madrida na klupi "trikolora" nasledio je Didijea Dešana, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu.

Dešan je predvodio Francusku punih 14 godina. Najveći uspjeh ostvario je osvajanjem Svjetskog prvenstva 2018, dok je sa nacionalnim timom osvojio i Ligu nacija 2021. godine.

Zidan je bez trenerskog posla još od 2021. godine kada je napustio "Kraljevski klub".

Sa popularnim Zizuom kao igračem krenule su godine reprezentativne dominacije Francuza.

Ekipa je 1998. godine bila prvak svijeta, dvije godine kasnije i prvak Evrope, a "trikolori" su, i tada sa Zidanom u ekipi, bili finalisti i 2006. godine u čuvenom okršaju protiv Italije.

Od 1998. godine Francuska je čak četiri puta bila finalista Mundijala. Pred njim je zadatak da nastavi kontinuitet.