Potpuni haos u Italiji: Maldini pred ostavkom zbog "slučaja Pirlo", spreman i rezervni plan

Nakon što je Andrea Pirlo putem društvenih mreža zvanično potvrdio da neće preuzeti klupu reprezentacije Italije, otvorio se novi problem za Fudbalski savez Italije (FIGC).

Zbog narušenog povjerenja i neispunjenih obećanja, tehnički direktor Paolo Maldini spreman je da podnese ostavku, dok predsjednik Saveza Đovani Malago uveliko priprema rezervna rješenja.

Sve je izvjesnije da će nezadovoljstvo, koje je Maldini već prenio predsjedniku Malagu, kulminirati ostavkom, a njegovim stopama mogao bi da krene i savjetnik Leonardo.

Ova situacija vraća Savez nekoliko sedmica unazad, u vrijeme kada je tek izabrani prvi čovjek italijanskog fudbala pokušavao da ubijedi Maldinija da prihvati ovu ulogu.

Glavni uslov za njegov dolazak bila je potpuna autonomija u donošenju odluka – garancija koja je pala u vodu upravo nakon „slučaja Pirlo“.

Iako Malago planira da hitno reaguje i pokuša da ubijedi Maldinija i Leonarda da nastave da rade pod prvobitnim uslovima, spreman je i na najgori scenario.

Podsjetimo, Fudbalski savez Italije donio je odluku da Andrea Pirlo ne bude selektor Italije, iako je sve već bilo načelno dogovoreno.

Razlog za donošenje ove odluke jeste to što je javnost saznala da Pirlo obavlja ulogu globalnog ambasadora ruske kladionice Fonbet, nakon čega je cijela priča dobila političku dimenziju.

Pirlo se jutros oglasio i istakao da mu smeta što se njegov ugovor sa Fonbetom izjednačava sa podrškom Rusiji, te da on ni u kojem slučaju ne dijeli iste moralne vrijednosti sa vlastima države koja vrši agresiju na Ukrajinu.

Nakon što je Pirlo otpao, u igri za poziciju selektora ostala su dva dobro poznata imena – Roberto Mančini i Antonio Konte. Dok je Mančini i dalje glavni favorit predsjednika Malaga, klubovi iz Serije A snažno podržavaju povratak Antonija Kontea.

Vrijedi napomenuti da su upravo klubovi bili ključna podrška koja je dovela Malaga na čelo Saveza.

Ukoliko Maldini i Leonardo zaista podnesu ostavke, prema pisanju lista „Gazeta delo sport“ (La Gazzetta dello Sport), Malago ima spreman plan B – funkciju tehničkog direktora ponudio bi Đorđu Kjeliniju.

Međutim, dovođenje Kjelinija neće biti jednostavan zadatak jer je nekadašnji kapiten nedavno preuzeo novu rukovodeću ulogu u Juventusu – direktora za klupska pitanja (Chief Club Affairs Officer).

Kjelini će prisustvovati sutrašnjoj sjednici Federalnog vijeća u Rimu, što bi mogla da bude prilika za zvaničnu ponudu. Pred njim bi se našla velika dilema – ostati u Juventusu ili prihvatiti težak, ali izazovan zadatak u reprezentaciji.

Zanimljivo je da je upravo Kjelini nedavno, nakon sastanka sa Maldinijem i Leonardom, javno izjavio:

„Oni su pravi ljudi za novi početak. Paolo zaslužuje puno povjerenje.“

Dolazak Kjelinija na mjesto tehničkog direktora mogao bi da ubrza i izbor novog selektora. Bivši štoper vjerovatno bi podržao želju klubova da se Antonio Konte vrati na klupu.

Upravo je pod Konteovim vođstvom Kjelini sa Juventusom započeo šampionski niz nakon dugog perioda bez trofeja. Konte, koji već mjesecima čeka poziv za povratak u nacionalni tim, čini se kao logičan izbor u ovom scenariju.

Vremena za kalkulacije sve je manje. Prvi zvanični ispit za novu Italiju zakazan je već za 25. septembar u Rimu, kada će u okviru Lige nacija dočekati Belgiju.

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