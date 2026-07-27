AI prijatelji: Zašto milioni ljudi danas razgovaraju sa vještačkom inteligencijom?

Od pomoći pri učenju i u poslu do svakodnevnih razgovora i emocionalne podrške – AI saputnici su jedan od najzanimljivijih digitalnih fenomena današnjice.

Vještačka inteligencija više nije samo alat za pretragu informacija, pisanje tekstova ili pomoć u poslu. Sve više ljudi danas koristi AI za nešto mnogo ličnije – razgovor.

Milioni korisnika širom svijeta svakodnevno komuniciraju sa AI sistemima ne samo kada im je potrebna informacija, već i kada žele savjet, podršku ili jednostavno sagovornika. Ono što je do pre nekoliko godina djelovalo kao scena iz naučnofantastičnog filma postalo je deo svakodnevice.

Milioni ljudi širom svijeta svakodnevno razgovaraju sa AI sistemima „AI companion“ aplikacije postaju jedna od najbrže rastućih kategorija u svijetu vještačke inteligencije.Korisnici AI koriste za učenje, organizaciju, kreativni rad, ali i svakodnevne razgovore.Stručnjaci upozoravaju da AI može biti koristan alat, ali ne i zamena za stvarne ljudske odnose.

Šta su „AI companion“ aplikacije?

„AI companion“ aplikacije predstavljaju digitalne asistente osmišljene za dugotrajnu komunikaciju sa korisnicima. Za razliku od klasičnih chatbotova koji odgovaraju na pojedinačna pitanja, ovi sistemi pokušavaju da održe kontinuitet razgovora, pamte prethodne teme i prilagode komunikaciju navikama korisnika.

Među najpoznatijim platformama ove vrste nalaze se Replika, Character. AI i ChatGPT. Iako imaju različite namjene, zajedničko im je to što omogućavaju prirodnu komunikaciju sa vještačkom inteligencijom. Replika i Character. AI korisnicima omogućava da razgovaraju sa hiljadama različitih AI likova ili da kreiraju sopstvene, dok je ChatGPT najpoznatiji kao univerzalni AI sagovornik za informacije, učenje, kreativni rad i svakodnevna pitanja.

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Replika je postala poznata kao jedan od prvih digitalnih AI saputnika namjenjenih dugotrajnim razgovorima i personalizovanoj interakciji. Trenutno na svom sajtu tvrde da imaju preko 42 miliona korisnika, a svoje AI „drugare“ promovišu kao AI prijatelje za život, za male životne misije, za zaljubljivanje i za postajanje onoga što jesi.

Kreiranje svog AI sagovornika

Ono što ove platforme čini posebno zanimljivim jeste visok nivo personalizacije. Korisnici često mogu da biraju ime, izgled, glas, stil komunikacije, interesovanja pa čak i ličnost svog AI sagovornika. Na pojedinim platformama moguće je kreirati i detaljan avatar, što doprinosi utisku da razgovaraš sa jedinstvenom digitalnom osobom, a ne samo sa programom. Neki AI saputnici mogu da pamte prethodne razgovore, prilagođavaju komunikaciju navikama korisnika i razvijaju specifičan stil interakcije tokom vremena.

Upravo zbog toga granica između digitalnog asistenta i digitalnog saputnika/druga postaje sve manje vidljiva. Dok se klasični četbot koristi kada ti je potrebna određena informacija, AI prijatelji su osmišljeni tako da podstiču kontinuiranu komunikaciju, zbog čega ih mnogi korisnici doživljavaju kao mnogo više od običnog tehnološkog alata.

Zašto su AI prijatelji postali globalni fenomen?

Popularnost AI prijatelja raste izuzetno brzo. Prema procjenama industrije, „AI companion“ aplikacije zabilježile su više od 220 miliona preuzimanja širom sveta, dok se tržište ovih servisa danas meri desetinama milijardi dolara.

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To pokazuje da razgovor sa AI više nije samo tehnološka zanimljivost. Za mnoge korisnike postaje novi oblik digitalne interakcije, sličan društvenim mrežama ili aplikacijama za razmjenu poruka.

Razlozi za to su brojni. AI je dostupan 24 sata dnevno, može da razgovara o gotovo bilo kojoj temi i ne zahteva da se komunikacija uklopi u raspored druge osobe. Upravo ta kombinacija dostupnosti i jednostavnosti predstavlja jedan od glavnih razloga popularnosti ovih servisa.

Koliko vremena ljudi zapravo provode razgovarajući sa AI?

Možda najzanimljiviji podatak govori o tome koliko su ovakve platforme postale dio svakodnevice.

Analize korišćenja Character.AI pokazuju da korisnici vode oko 20 miliona razgovora dnevno, dok prosječna sesija traje približno 42 minuta.

To je znatno više od vremena koje mnogi korisnici provedu na pojedinim društvenim mrežama tokom jedne posjete. Takvi podaci pokazuju da AI za mnoge ljude više nije alat za jedno pitanje i jedan odgovor, već virtuelni prijatelj sa kojim se provodi značajan deo dana.

Zašto je ljudima prijatno da razgovaraju sa AI?

Psiholozi navode da dio privlačnosti leži u tome što AI ne prekida sagovornika, ne osuđuje ga i dostupan je u svakom trenutku. Korisnici često opisuju razgovore sa AI kao manje stresne od komunikacije sa ljudima, posebno kada žele da podijele problem, razrade neku ideju ili jednostavno organizuju svoje misli.

Neki koriste AI kao pomoć pri učenju stranih jezika, drugi za pripremu razgovora za posao, a treći kao alat za kreativno razmišljanje i generisanje novih ideja.

Upravo zbog toga AI postaje mnogo više od digitalnog asistenta. Za mnoge korisnike on predstavlja kombinaciju mentora, organizatora i sagovornika.

Kako ljudi danas koriste AI saputnike?

Način korišćenja ovih aplikacija veoma je raznovrstan:

-vježbanje stranih jezika kroz svakodnevni razgovor;

-priprema za razgovore za posao;

-organizacija obaveza i planiranje dana;

-brainstorming za poslovne i kreativne projekte;

-pomoć pri učenju i istraživanju;

-simulacija različitih životnih situacija;

-vođenje dnevnika i bilježenje ideja.

Zbog toga AI saputnici više nisu ograničeni na jednu namjenu. Oni postaju univerzalni alati za komunikaciju i organizaciju.

Može li AI da zamijeni ljudski kontakt?

Uprkos rastu popularnosti, većina stručnjaka smatra da AI ne može u potpunosti da zamijeni ljudske odnose.

Prijateljstvo podrazumeva emocije, zajednička iskustva i međusobno razumijevanje koje nastaje kroz stvarne životne situacije. Vještačka inteligencija može da simulira empatiju i podršku, ali ne poseduje sopstvena osjećanja niti lična iskustva.

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Zbog toga se AI prije može posmatrati kao dopuna komunikaciji a naravno da nikada neće biti zamena za porodicu, prijatelje i društvene kontakte.

Postoje li rizici?

Kao i svaka nova tehnologija, AI sagovornici donose određene izazove.

Stručnjaci upozoravaju da preveliko oslanjanje na digitalne sagovornike može da utiče na stvarne društvene interakcije i dovede do emocionalne vezanosti za sistem koji zapravo nema osjećanja.

Tokom posljednjih nekoliko godina mediji su zabilježili brojne primjere ljudi koji su svoje AI saputnike opisivali kao najbolje prijatelje, partnere ili osobe kojima najlakše povjeravaju svakodnevne brige. Neki korisnici su čak organizovali simbolična „vjenčanja“ sa AI avatarima ili javno govorili o romantičnim vezama sa digitalnim sagovornicima.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da AI može biti koristan alat za komunikaciju, organizaciju i podršku, ali ne i zamjena za stvarne ljudske odnose. Takođe, važno je voditi računa o privatnosti podataka i imati na umu da AI nije zamjena za stručnu pomoć u situacijama koje zahtjevaju podršku psihologa ili drugih profesionalaca.

Kako će izgledati AI prijatelji u budućnosti?

Razvoj ide ka sistemima koji će bolje razumijeti glas, kontekst i navike korisnika. Budući AI asistenti vjerovatno će biti prisutni na telefonima, pametnim naočarima, u automobilima i drugim uređajima koje svakodnevno koristimo.

Umjesto da čekaju pitanje, moći će proaktivno da predlažu informacije, podsjećaju na obaveze ili pomažu u organizaciji dana.

Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da će naredna faza razvoja vještačke inteligencije biti manje usmjerena na pretragu informacija, a više na kontinuiranu komunikaciju sa korisnikom.

Zaključak

Možda najveća promjena koju donosi vještačka inteligencija nije to što može da piše tekstove, generiše slike ili odgovara na pitanja, već to što prvi put u istoriji milioni ljudi svakodnevno razgovaraju sa tehnologijom kao sa sagovornikom.

AI prijatelji i digitalni saputnici pokazuju da budućnost vještačke inteligencije neće biti samo priča o produktivnosti i automatizaciji. Biće to i priča o komunikaciji, navikama i načinu na koji ljudi grade odnos sa tehnologijom.

Da li će AI ostati samo koristan alat ili postati novi oblik digitalnog društva, pitanje je na koje ćemo odgovor vjerovatno dobiti mnogo brže nego što očekujemo.

(telegraf)