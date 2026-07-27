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Kraj lažnim nalozima na Fejsbuku

27.07.2026 10:02

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Фејсбук
Foto: pexels/Brett Jordan

Meta je predstavila Fejsbuk Verifajd, novu besplatnu oznaku koja potvrđuje da se iza Fejsbuk naloga nalazi stvarna osoba.

Za dobijanje oznake korisnici moraju proći proces verifikacije putem selfi videa, koji Meta upoređuje s postojećim profilnim fotografijama kako bi potvrdila identitet. Kompanija navodi da postupak traje svega nekoliko minuta.

Oznaka će se u početku prikazivati na Fejsbuk marketplacu, u Datingu, Grupama i na korisničkom profilu, dok će kasnije biti vidljiva i uz objave u Njuz fidu. Iz Mete naglašavaju da oznaka ne predstavlja preporuku niti garanciju pouzdanosti korisnika, već isključivo potvrđuje da je riječ o stvarnoj osobi.

Facebook Verifajd dostupan je korisnicima starijim od 18 godina koji poštuju Standarde zajednice, uključujući pravila protiv prevara, obmanjivanja i lažnog predstavljanja. Funkcija trenutno nije dostupna za stranice niti za ProMode naloge.

Nova opcija uvodi se postepeno, prvo na odabranim tržištima, a potom će biti dostupna korisnicima širom svijeta.

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Fejsbuk

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