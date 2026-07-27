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Podnesen izvještaj protiv osumnjičenog za prevaru od preko 14.500 KM

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 10:47

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Полицијско возило паркирано у Требињу
Foto: ATV

Prijedorska policija podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.M. iz Novog Grada, zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Prevara u privrednom poslovanju“.

"Navedeno lice se tereti da je kao vlasnik i odgovorno lice društva ograničene odgovornosti iz Prijedora lažnim prikazivanjem da će izvršiti plaćanje robe i pruženih usluga, naveo pravno lice iz Prijedora da u periodu od 2024. godine do 2025. godine isporuči robu i pruži usluge ukupne vrijednosti 14.624,39 KM", saopšteno je iz PU Prijedor.

Na ovaj način osumnjičeni D.M je oštetio pravno lice iz Prijedora i pribavio protivpravnu imovinsku korist za društvo ograničene odgovornosti iz Prijedora koje je zastupao.

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prevara

Policija

Prijedor

OJT Prijedor

izvještaj

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