Podnesen izvještaj protiv osumnjičenog za prevaru od preko 14.500 KM

Prijedorska policija podnijela je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv D.M. iz Novog Grada, zbog sumnje da je počinilo krivično djelo „Prevara u privrednom poslovanju“.

"Navedeno lice se tereti da je kao vlasnik i odgovorno lice društva ograničene odgovornosti iz Prijedora lažnim prikazivanjem da će izvršiti plaćanje robe i pruženih usluga, naveo pravno lice iz Prijedora da u periodu od 2024. godine do 2025. godine isporuči robu i pruži usluge ukupne vrijednosti 14.624,39 KM", saopšteno je iz PU Prijedor.

Na ovaj način osumnjičeni D.M je oštetio pravno lice iz Prijedora i pribavio protivpravnu imovinsku korist za društvo ograničene odgovornosti iz Prijedora koje je zastupao.