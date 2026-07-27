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Banjalučka policija tokom vikenda sankcionisala 205 vozača

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 12:03

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučka policija je tokom proteklog vikenda alkotestirala 6.059 učesnika u saobraćaju od čega je 205 vozača sankcionisano.

"Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 3 vozača su sankcionisana zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 g/kg, 131 vozač je sankcionisan zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, a 60 vozača zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 g/kg. U službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je 11 vozača, koji su lišeni slobode zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, od čega je kod jednog vozača utvrđena količina alkohola preko 2,00 g/kg, dok je jedan vozač odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu. Evidentirano je ukupno 40 ostalih prekršaja", navode iz PU Banjaluka.

Uhapšen je i jedan vozač kod kojeg je testiranjem utvrđeno prisustvo droge "AMP" te pronađena i oduzeta određena količine materije nalik kokainu.

Jedan od vozača odbio je da testira na prisustvo droge nakon čega je uhapšen.

Iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih supstanci jer je takva vožnja opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

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Policija

Banjaluka

PU Banjaluka

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