U gumama krio marihuanu i spid, Sećija optužen za trgovinu drogom

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je optužnicu protiv Edina Aličkovića (51) zvanog Sećija iz Teslića zbog sumnje da se bavio dilanjem droge.
Aličković je uhapšen u akciji ”Hidden” kada je pronađeno i zaplijenjeno više od 2,5 kilograma droge i novac.
U optužnici se navodi da je Aličković 22. aprila, na parceli koja je 100 metara udaljena od njegove kuće, u okolini Teslića nabavio i radi prodaje držao marihuanu i spid. Droga je otkrivena u dvije automobilske gume, koje su se nalazile na parceli.
Hronika
Akcija ”Hidden” otkrila 2,7 kilograma droge i 11.000 maraka
”Te droge je optuženi u ranijem periodu prodavao drugim licima, a u prilog tome ide i činjenica da je u kući pronađeno više vakum vrećica različitih dimenzija, dvije vakumirke i novac u raznim apoenima i to 4.050 evra, 1.380 KM, 543 dolara i 130 švajcarskih franaka”, navodi se u optužnici.
Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Tesliću. Nakon potvrđivanja optužnice Aličkoviću je produžena mjera pritvora.
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