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U gumama krio marihuanu i spid, Sećija optužen za trgovinu drogom

Autor:

Ognjen Matavulj
27.07.2026 10:50

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Заплијењени новац
Foto: PU Doboj

Okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je optužnicu protiv Edina Aličkovića (51) zvanog Sećija iz Teslića zbog sumnje da se bavio dilanjem droge.

Aličković je uhapšen u akciji ”Hidden” kada je pronađeno i zaplijenjeno više od 2,5 kilograma droge i novac.

U optužnici se navodi da je Aličković 22. aprila, na parceli koja je 100 metara udaljena od njegove kuće, u okolini Teslića nabavio i radi prodaje držao marihuanu i spid. Droga je otkrivena u dvije automobilske gume, koje su se nalazile na parceli.

Акција ”Hidden”

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”Te droge je optuženi u ranijem periodu prodavao drugim licima, a u prilog tome ide i činjenica da je u kući pronađeno više vakum vrećica različitih dimenzija, dvije vakumirke i novac u raznim apoenima i to 4.050 evra, 1.380 KM, 543 dolara i 130 švajcarskih franaka”, navodi se u optužnici.

Акција ”Hidden”
Akcija ”Hidden”

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Tesliću. Nakon potvrđivanja optužnice Aličkoviću je produžena mjera pritvora.

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Tagovi :

Akcija ”Hidden”

trgovina drogom

spid

marihuana

Teslić

Potvrđena optužnica

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