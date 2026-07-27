Autor:ATV redakcija
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Organizacioni sekretar SNSD prilikom posjete Bosanskom Petrovcu obišao je kancelariju OO SNSD Bosanski Petrovac i Kancelariju za podršku povratnicima, koja će uskoro biti zvanično otvorena.
Prilikom ove posjete, poručeno je da SNSD podržava srpske povratnike u FBiH i brine o njihovom položaju.
SNSD podržava srpske povratnike u FBiH i brine o njihovom položaju.— SNSD (@SNSDDodik) July 27, 2026
Organizacioni sekretar SNSD @dodik_igor prilikom posjete Bosanskom Petrovcu obišao je kancelariju OO SNSD Bosanski Petrovac i Kancelariju za podršku povratnicima, koja će uskoro biti zvanično otvorena. pic.twitter.com/UO8sAj2fXd
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