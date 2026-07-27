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"SNSD podržava srpske povratnike u FBiH i brine o njihovom položaju"

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 12:08

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Игор Додик Немања Давидовић Босански Петровац
Foto: X/SNSD

Organizacioni sekretar SNSD prilikom posjete Bosanskom Petrovcu obišao je kancelariju OO SNSD Bosanski Petrovac i Kancelariju za podršku povratnicima, koja će uskoro biti zvanično otvorena.

Prilikom ove posjete, poručeno je da SNSD podržava srpske povratnike u FBiH i brine o njihovom položaju.

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Tagovi :

Igor Dodik

Nemanja Davidović

FBiH

Bosanski Petrovac

Povratnici u FBiH

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