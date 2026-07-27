Položeni vijenci i cvijeće kod spomenika u Spomen-parku u Garavicama

U Hramu silaska Svetog duha na apostole u Bihaću služena je Sveta arhijerejska liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama.

Liturgiju je služio Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije.

U nastavku obilježavanja položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u Spomen-parku u Garavicama.

Obilježavanju u Garavicama prisustvuje predsjednik Vlade Srpske Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

Garavice, mjesto udaljeno dva i po kilometra od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH.

Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine ustaše su u mjestu Garavice pobile 12.000 srpskih civila, a među žrtvama je bio i veliki broj djece.

Prema engleskim obavještajnim podacima, na širem području Bihaća ubijeno je između 14.000 i 14.500 ljudi, a vlasti bivše Jugoslavije prikrivale su masovne pokolje i ubistva Srba zbog proklamovanja ideje bratstva i jedinstva kojom su potpuno izjednačile krvnika i žrtvu.

Obilježavanje ovog događaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, prenosi Srna.