Teška nesreća kod Odžaka: Stradali majka i malo dijete

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se jutros na pružnom prelazu kod Lalića, kada je voz udario u putnički automobil, a prema nezvaničnim informacijama, rampa na pružnom prelazu u trenutku nesreće bila je spuštena, ali je vozač automobila navodno pokušao da je zaobiđe.

U tom trenutku naišao je voz, koji je silovito udario u vozilo i navodno ga vukao oko 200 metara duž pruge.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su poginule dvije osobe, među kojima je i jedno dijete.

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Kako Telegraf piše, poginuli su majka i mali sin.

Na mjestu tragedije nalaze se pripadnici policije, Hitne pomoći i drugih nadležnih službi, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti nesreće.

Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

(Odžaci uživo)