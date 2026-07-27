Grom udario u kuću, pa se zapalio krov!

U mjestu Poljane kod Obrenovca, juče oko 17.40 sati došlo je do požara, saznaje Telegraf.rs.

"Zapalio se krov na kući koja je bila prazna jer vlasnik ne živi ovdje, već u Velikom Borku. Najvjerovatnije je buknula vatra jer je u kuću udario grom", kažu komšije za Telegraf.rs.

Kako je kuća bila prazna, u požaru nema povrijeđenih.

Na lice mjesta odmah su izašli vatrogasci, koji su požar lokalizovali, a potom i potpuno ugasili.