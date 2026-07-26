Izgorio stan poznate influenserke: Prenosni punjač joj zapalio krevet dok je spavala

Zaspala s punjačem pored sebe, probudila se u požaru: Jeziva ispovijest poznate influenserke

Ruska influenserka Ana Otavina (24) doživjela je ozbiljnu nezgodu u svom stanu u Moskvi kada se tokom noći zapalio prenosni punjač za telefon koji je ostavila na krevetu.

Kako je ispričala svojim pratiocima na društvenim mrežama, samo nekoliko trenutaka dijelilo ju je od mnogo težih posljedica.

Ana je spavala dok se punjač pregrijao i izazvao požar. U tom trenutku ležala je leđima okrenuta prema uređaju, a kosa joj je bila raspuštena, zbog čega je vatra prvo zahvatila njenu kosu, a zatim se proširila na leđa.

„Požar je izbio u djeliću sekunde. Na krevetu sam ostavila prenosni punjač kojim sam punila telefon. Mislim da je upravo to izazvalo požar jer se pregrijao u dodiru s krevetom. Ležala sam leđima okrenuta prema prenosnom punjaču, a kosa mi je bila raspuštena. Kada sam skočila iz kreveta, užarena kosa pala mi je na leđa“, rekla je Otavina, prenosi „Večernji list“.

Kada je uspjela da ugasi vatru koja joj je zahvatila kosu, shvatila je da požar još nije bio pod kontrolom. Jastuk i ćebe i dalje su gorjeli, a punjač je prilikom njenog ustajanja pao na pod i zapalio tepih.

Influenserka je pokušala da spriječi dalje širenje vatre tako što je prekrila uređaj i ugasila ostale izvore požara u sobi.

„Kada sam skočila iz kreveta, zapaljeni prenosni punjač pao je na pod“, ispričala je ona.

Tek nakon što je ugasila vatru, Ana je uspjela da povrijeđena leđa stavi pod hladnu vodu kako bi smanjila bol. Ubrzo su stigle hitne službe, a ljekari su joj ustanovili opekotine drugog stepena koje su zahvatile oko 30 odsto tijela.

Nakon incidenta, influenserka je upozorila svoje pratioce da ne ostavljaju prenosne punjače uključene bez nadzora, posebno tokom noći.

(B92)