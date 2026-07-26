Logo

Pojavili se prvi snimci užasa: Pet državljana BiH stradalo na planini Elbrus u Rusiji

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 09:50

Komentari:

0
Планинари из БиХ погинули у Русији
Foto: Telegram/printscreen

Jedan od članova ekspedicije uspio je samostalno sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog preživjelog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa

Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dva člana sedmočlane alpinističke grupe preživjela, prenosi ruski portal Naša Niva

Prema informacijama ruskih medija, grupa je juče ostala zarobljena na visini od oko 5.100 metara, nakon što su se vremenski uslovi naglo pogoršali. Jedan od članova ekspedicije uspio je samostalno sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog preživjelog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica su hospitalizovana.

Drama je počela kada je sedmočlana grupa krenula u osvajanje Elbrusa. Prema navodima ruskog Istražnog komiteta za Kabardino-Balkariju, jedan od alpinista koji se uspio spustiti prijavio je da je dvojici članova grupe pozlilo na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara. Tada je pokrenuta potraga za ostalim učesnicima ekspedicije.

Prema navodima ruskog Telegram kanala Shot, oni, navodno nisu bili profesionalci.

Lokalni vodiči naveli su da su vremenski uslovi u početku bili povoljni, ali se situacija ubrzo promijenila. Brzina vjetra dostizala je 45 kilometara na sat, a kasnije je porasla na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo kretanje i spasilačku akciju. Ruski mediji navode da su pripadnici spasilačkih službi pronašli tijela stradalih alpinista, dok je potraga za preostalim članovima grupe nastavljena. Kasnije je potvrđeno da je broj žrtava porastao na pet, dok su spašene dvije osobe.

Ruske službe pokrenule su provjeru okolnosti tragedije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Elbrus planina

Rusija

Planinarenje

Alpinisti iz BiH

Komentari (0)

Pročitajte više

Пет алпиниста из БиХ погинуло на планини Елбрус

Svijet

Pet alpinista iz BiH poginulo na planini Elbrus

2 h

0

Više iz rubrike

Пет алпиниста из БиХ погинуло на планини Елбрус

Svijet

Pet alpinista iz BiH poginulo na planini Elbrus

2 h

0
Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.

Svijet

Bjesne požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano više od 300.000 ljudi

3 h

0
Како је избјегнута апокалипса: Ова тајна служба спријечила Ал-Каиду да понови 11. септембар

Svijet

Kako je izbjegnuta apokalipsa: Ova tajna služba spriječila Al-Kaidu da ponovi 11. septembar

3 h

0
Ово је осумњичени за напад током Параде поноса: Издато хитно упозорење

Svijet

Ovo je osumnjičeni za napad tokom Parade ponosa: Izdato hitno upozorenje

3 h

0

  • Najnovije

12

06

Obilježeni Dan i krsna slava opštine Čelinac

11

57

Poznat identitet planinara koji su stradali na Elbrusu, svi iz Zenice

11

51

Treslo se tlo na jugu Irana

11

50

Dobre vijesti za studente u Srpskoj: Povećane stipendije za 50 odsto!

11

49

"Podrška zapošljavanju jedno od ključnih područja saradnje sa Srpskom"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima