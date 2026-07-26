Pet alpinista iz BiH poginulo na planini Elbrus

Pet alpinista iz BiH poginulo je na planini Elbrus u Rusiji prenosi ruski portal Lenta.ru. Samo dvoje članova ekspedicije uspjelo je preživjeti ekstremne uslove na planini.

Pozivajući se na informacije ruskog Telegram kanala Shot, ruski mediji navode da su preživjela samo dva člana alpinističke grupe.

Jedan muškarac uspio je samostalno sići s planine i dozvati pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica preživjelih su hospitalizovana i trenutno ih pregledaju ljekari, prenosi Kliks.

Vijest da je grupa turista ostala zarobljena na Elbrusu i da ne može sići s planine pojavila se 25. jula. Prema riječima lokalnih vodiča, vremenski uslovi za uspon u početku su bili relativno povoljni. Međutim, vrijeme se naglo pogoršalo, brzina vjetra dostizala je 45 kilometara na sat, da bi do jutra ojačala na razornih 70 kilometara na sat.

Istražna uprava Istražnog komiteta (SK) Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju ranije je saopštila detalje o početku ove drame i potvrdila da je pokrenuta istraga.

Prema navodima iz pres službe, 25. jula grupa od sedam osoba krenula je u osvajanje Elbrusa. Jedan od alpinista uspio je sići i prijavio je da je dvoma članovima grupe pozlilo na nadmorskoj visini od 5.100 metara.

"Prema dostupnim informacijama, oni su preminuli. U toku je potraga za još četvero alpinista", saopšteno je tada iz ruskog Istražnog komiteta.

Nažalost, naknadne informacije koje prenose mediji potvrdile su crne slutnje, broj žrtava iznosio je pet, a od onih za kojima se tragalo spašena je samo još jedna osoba.

Planina Elbrus najviši je vrh Evrope i Rusije, ali je poznata po izuzetno surovim i nepredvidivim uslovima. Kao podsjetnik na opasnosti ove planine, ruski mediji navode da je samo nekoliko dana ranije, 19. jula, tokom uspona poginuo 11-godišnji dječak, dok je njegov otac teško povrijeđen.