Ukrajinci napali iranski brod, iz Teherana stigao odgovor: Biće posljedica!

Ministarstvo spoljnih poslova Islamske Republike Iran izdalo je oštro saopštenje u kojem najoštrije osuđuje, kako navode, vojni napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru.

Prema navodima iz Teherana, napad se dogodio u subotu u ranim jutarnjim časovima, a rezultirao je eksplozijom na brodu. Tom prilikom poginuo je jedan mornar, dok je još jedna osoba povrijeđena.

„Ovaj potez predstavlja kršenje člana 2. stava 4. Povelje Ujedinjenih nacija i jasan je primjer akta agresije koji bi mogao dodatno rasplamsati i proširiti vatru rata“, navodi se u zvaničnom saopštenju iranskog ministarstva.

Teheran u saopštenju tvrdi da je napad, za koji ističu da ga je „izričito priznao ukrajinski predsjednik“, dokaz kontinuiranog „nelogičnog i neprijateljskog pristupa Kijeva“ prema Islamskoj Republici Iran.

Takođe, Iran je iskoristio priliku da ponovi svoj stav kako „nikada nije bio umiješan u sukob između Rusije i Ukrajine“. S tim u vezi, pozvali su Savjet bezbjednosti UN-a, evropske države i sve članice UN-a da obrate pažnju na to da Ukrajina ovim napadom ne samo da krši međunarodno pravo, već na opasan način pokušava da proširi sukob i nesigurnost.

„Svaka strana kojoj je stalo do mira i bezbjednosti u istočnoj Evropi i okolini mora zauzeti odgovoran stav prema ovom opasnom potezu ukrajinskog režima i pozvati kijevske vlasti na odgovornost za ovaj zločinački i provokativni čin“, dodaje se.

Na kraju saopštenja, Iran je poslao oštro upozorenje Kijevu i njegovim saveznicima.

„U skladu s temeljnim principima i pravilima međunarodnog prava, a posebno pravom na legitimnu samoodbranu, Islamska Republika Iran neće oklijevati u odbrani svojih nacionalnih interesa i bezbjednosti. Očigledno je da će odgovornost za posljedice proistekle iz avanturizma ukrajinskog lidera snositi taj režim, kao i njegovi sponzori i podstrekači“, zaključuje se u saopštenju, a prenosi Kliks.