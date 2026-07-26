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Autom uletio u "Paradu ponosa" u Berlinu, ima mrtvih i povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 08:00

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Аутом улетио у "Параду поноса" у Берлину, има мртвих и повријеђених
Foto: Tanjug / AP / Ebrahim Noroozi

Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno kada je automobil uleteo u masu ljudi tokom Parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad, identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B. pripadnik lokalnih islamističkih krugova i još nije uhapšen.

Očevici navode da je u masu ljudi uletio bijeli kombi iz kojeg je zatim izašao čovjek i pobjegao.

- Za sada smo samo identifikovali osumnjičenog. U toku je potraga za njim. Osumnjičeni je od ranije policiji poznat kao pripadnik islamističkih krugova ovde u Berlinu -rekao je novinarima portparol berlinske policije i potvrdio da je riječ o 21-godišnjem Abdulu B, prenosi Rojters.

Prema saopštenju policije povrijeđeno je ukupno 16 ljudi, a jedna žena je podlegla povredama.

Portparol vatrogasne službe Dominik Prec izjavio je da su tri osobe teško povrijeđene, a osam srednje teško.

Motivi napada koji se dogodio sinoć oko 22 časa u blizini Leneštrasea u Berlinu još nisu jasni, a područje je ogradila policija koja vrši uviđaj.

Parada ponosa je otkazana.

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Berlin

Njemačka

Parada ponosa Berlin

Parada ponosa

LGBT

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