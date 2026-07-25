Unuk skočio u peć za kremiranje zajedno s bakinim tijelom

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Tokom kremacije bake u krematorijumu u Zapadnom Bengalu, 30-godišnji unuk, shrvan tugom, skočio je u električnu peć zajedno s njenim tijelom.
Nakon što je mladić skočio u peć, među prisutnima je zavladao šok. Zahvaljujući brzoj reakciji osoblja krematorijuma, ipak je spašen od sigurne smrti.
Iako je izvučen u posljednjem trenutku, mladić je zadobio teške povrede i opekotine. Hitno je prebačen u najbližu bolnicu, gdje se ljekari bore za njegov oporavak.
Hindistanlı bir adam, büyükannesinin cesedinin ardından krematoryum fırınına atladı.— Journalist_cuneyt (@Journalistcnyt) July 25, 2026
30 yaşındaki adam, çok sevdiği büyükannesinin ölümünü kabullenemedi ve tören sırasında onun cesedine sarılarak onunla birlikte ateşe girdi.
Onu kurtarmayı başardılar, ancak ciddi yanıklar… pic.twitter.com/2xchIwUtc1
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