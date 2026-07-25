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Unuk skočio u peć za kremiranje zajedno s bakinim tijelom

25.07.2026 20:38

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Унук скочио у пећ за кремирање заједно с бакиним тијелом
Foto: X/@Journalistcnyt

Tokom kremacije bake u krematorijumu u Zapadnom Bengalu, 30-godišnji unuk, shrvan tugom, skočio je u električnu peć zajedno s njenim tijelom.

Nakon što je mladić skočio u peć, među prisutnima je zavladao šok. Zahvaljujući brzoj reakciji osoblja krematorijuma, ipak je spašen od sigurne smrti.

Iako je izvučen u posljednjem trenutku, mladić je zadobio teške povrede i opekotine. Hitno je prebačen u najbližu bolnicu, gd‌je se ljekari bore za njegov oporavak.

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Tagovi :

kremiranje

Indija

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