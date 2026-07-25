Logo

Zaharova: Kijev namjerno gađao civile

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 20:15

Komentari:

0
Захарова: Кијев намјерно гађао цивиле
Foto: X

Kijev hladnokrvno i namjerno gađa civilno stanovništvo u Kirovu i Zaporoškoj oblasti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Kijevski režim nastavlja da hladnokrvno i namjerno udara na ruske civile, pokazujući svoj zvjerski nacistički manir cijelom svijetu", navela je Zaharova u saopštenju.

Kijev, koji trpi vojni poraz, svoje frustracije ispoljava na civilima, dodala je ona.

Zaharova je naglasila da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i njegovi saučesnici moraju znati da će platiti visoku cijenu za svaki zločin koji počine.

Ona je opisala ukrajinske udare na civile u Kirovu i Zaporoškoj oblasti kao teške zločine, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Kijev

Sukob

ubijeni civili

Komentari (0)

Više iz rubrike

Комплекс скривен дубоко у Ирану постао нова Трампова мета

Svijet

Kompleks skriven duboko u Iranu postao nova Trampova meta

2 h

0
Панч, млади јапански макак, игра се у зоолошком и ботаничком врту града Ичикава у Ичикави, источно од Токија, у четвртак, 23. јула 2026. године.

Svijet

Japan se topi! Granice probijene, temperatura nepodnošljiva

2 h

0
Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Svijet

Kina: Zbog tajfuna evakuisano 340.000 ljudi

3 h

0
Цуре документи: Турска још не може куповати америчке авионе Ф-35

Svijet

Cure dokumenti: Turska još ne može kupovati američke avione F-35

3 h

0

  • Najnovije

21

55

Regata "Lađom niz Unu" okupila oko 800 ljudi iz Srpske

21

51

U nedjelju je najkraći dan u godini, evo i zašto

21

38

"Više od 19 miliona KM uloženo u javne projekte u Čelincu"

21

37

Čime to Francuzi gase požar? Ovo su uradili prvi put

21

33

Emotivan oproštaj stručnog štaba od Dešana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima