Zaharova: Kijev namjerno gađao civile

Kijev hladnokrvno i namjerno gađa civilno stanovništvo u Kirovu i Zaporoškoj oblasti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Kijevski režim nastavlja da hladnokrvno i namjerno udara na ruske civile, pokazujući svoj zvjerski nacistički manir cijelom svijetu", navela je Zaharova u saopštenju.

Kijev, koji trpi vojni poraz, svoje frustracije ispoljava na civilima, dodala je ona.

Zaharova je naglasila da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i njegovi saučesnici moraju znati da će platiti visoku cijenu za svaki zločin koji počine.

Ona je opisala ukrajinske udare na civile u Kirovu i Zaporoškoj oblasti kao teške zločine, prenosi Srna.