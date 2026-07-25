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Kina: Zbog tajfuna evakuisano 340.000 ljudi

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 19:17

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Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Chinatopix Via AP

Više od 340.000 ljudi evakuisano je u kineskoj provinciji Guangdong zbog tajfuna "Nuol", koji donosi snažan vjetar i obilnu kišu, saopštili su zvaničnici.

U Guangdongu je obustavljen željeznički saobraćaj, a više od 150 letova otkazano je u Hong Kongu, prenio je AP.

Meteorološka služba Hong Konga saopštila je da se tajfun pojačao i da ga trenunto prati vjetar brzine 145 kilometara na čas.

Centar oluje se kreće preko Južnog kineskog mora i približava obali Guangdonga.

Prema prognozi kineske meteorološke službe, "Noul" bi sutra ujutru mogao da se spusti na kopno u blizini južnih kineskih gradova Huejdžou i Šanvej, a zatim nastavi u unutrašnjost.

Vlasti u kontinentalnoj Kini izdale su najviše upozorenje na dolazak tajfuna, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kina

Tajfun

nevrijeme

evakuacija

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