Kina: Zbog tajfuna evakuisano 340.000 ljudi

Više od 340.000 ljudi evakuisano je u kineskoj provinciji Guangdong zbog tajfuna "Nuol", koji donosi snažan vjetar i obilnu kišu, saopštili su zvaničnici.

U Guangdongu je obustavljen željeznički saobraćaj, a više od 150 letova otkazano je u Hong Kongu, prenio je AP.

Meteorološka služba Hong Konga saopštila je da se tajfun pojačao i da ga trenunto prati vjetar brzine 145 kilometara na čas.

Centar oluje se kreće preko Južnog kineskog mora i približava obali Guangdonga.

Prema prognozi kineske meteorološke službe, "Noul" bi sutra ujutru mogao da se spusti na kopno u blizini južnih kineskih gradova Huejdžou i Šanvej, a zatim nastavi u unutrašnjost.

Vlasti u kontinentalnoj Kini izdale su najviše upozorenje na dolazak tajfuna, prenosi Srna.