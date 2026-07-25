Kina: Zbog tajfuna evakuisano 340.000 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Više od 340.000 ljudi evakuisano je u kineskoj provinciji Guangdong zbog tajfuna "Nuol", koji donosi snažan vjetar i obilnu kišu, saopštili su zvaničnici.
U Guangdongu je obustavljen željeznički saobraćaj, a više od 150 letova otkazano je u Hong Kongu, prenio je AP.
Meteorološka služba Hong Konga saopštila je da se tajfun pojačao i da ga trenunto prati vjetar brzine 145 kilometara na čas.
Centar oluje se kreće preko Južnog kineskog mora i približava obali Guangdonga.
Prema prognozi kineske meteorološke službe, "Noul" bi sutra ujutru mogao da se spusti na kopno u blizini južnih kineskih gradova Huejdžou i Šanvej, a zatim nastavi u unutrašnjost.
Vlasti u kontinentalnoj Kini izdale su najviše upozorenje na dolazak tajfuna, prenosi Srna.
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