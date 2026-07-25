Kompleks skriven duboko u Iranu postao nova Trampova meta

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je usmjerio pažnju svjetske javnosti nakon što je ove sedmice najavio mogući vojni napad na misteriozni podzemni kompleks Pikaks u Iranu.

Tramp tvrdi da Iran na ovoj zaštićenoj lokaciji krije centrifuge za obogaćivanje uranijuma.

„Vrlo vjerovatno ćemo uskoro napasti to područje. I oni ne mogu ništa učiniti po tom pitanju“, rekao je Tramp u obraćanju novinarima u Bijeloj kući.

Iran je zaprijetio da će „proširiti“ rat ako SAD gađaju nuklearna postrojenja.

Šta je poznato o podzemnom kompleksu?

Kompleks se nalazi duboko ispod planine Pikaks i smješten je oko dva kilometra od ključnog postrojenja Natanz u iranskoj provinciji Isfahan.

Kompleks Pikaks u Iranu

Zbog izuzetne tajnosti, međunarodnim inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nikada nije bio dozvoljen ulazak u ovaj kompleks. Većina saznanja zasniva se isključivo na satelitskim snimcima i procjenama obavještajnih službi.

Komercijalni satelitski snimci otkrili su intenzivne građevinske radove koji na ovoj lokaciji traju još od 2020. godine. Zabilježeni su novi ulazi u tunele, bezbjednosne instalacije i ogromne količine iskopanog kamena.

Prema satelitskim snimcima, izgradnja je naglo ubrzana nakon razorne eksplozije u Natanzu u julu 2020. godine, koju su iranske vlasti nazvale činom sabotaže.

Teheran je tada najavio premještanje osjetljive opreme na sigurniju, podzemnu lokaciju.

Da li ga je moguće uništiti?

Prema procjenama Instituta za nauku i međunarodnu bezbjednost iz Vašingtona, novo postrojenje moglo bi biti ukopano između 80 i 100 metara ispod zemlje, što ga čini znatno dubljim i zaštićenijim od svih do sada poznatih iranskih nuklearnih lokacija.

Vojni stručnjaci i analitičari, poput Farzina Nadimija iz Vašingtonskog instituta, ističu da je planina postala ključna strateška tačka jer njen značaj „leži u otpornosti na bombe za uništavanje bunkera i blizini nuklearnog kompleksa Natanz“.

Nakon prijavljene štete na postrojenjima Fordo, Natanz i Isfahan tokom američko-izraelskog bombardovanja u junu 2025. godine, očekuje se da bi Iran svoje najosjetljivije aktivnosti mogao koncentrisati upravo u ovom superobezbijeđenom planinskom bunkeru.

Pitanje koje sada zaokuplja vojne planere jeste da li je ovakav kompleks uopšte moguće uništiti iz vazduha.

Zbog dubine od gotovo 100 metara, postavlja se pitanje da li bi čak i najsavremenije američke bombe za uništavanje bunkera mogle uništiti jezgro ovog objekta.

Bombe za uništavanje bunkera koje koristi američka vojska projektovane su da prodru u tlo prije detonacije, ali čak i najmoćnije od tog oružja mogu doseći samo određenu dubinu.

Da li bi mogle uništiti kompleks ukopan tako duboko kao planina Pikaks ostaje predmet rasprave među vojnim stručnjacima jer tačan raspored tunela, njihova dubina i lokacija bilo koje kritične infrastrukture nikada nisu javno objavljeni.

Neki analitičari tvrde da, ako bi lokacija ikada bila meta napada, cilj možda ne bi bio uništenje cijelog kompleksa. Kako navode, realniji vojni cilj moglo bi biti rušenje ulaza u tunele, oštećenje pristupnih puteva ili onesposobljavanje prateće infrastrukture, što bi otežalo ili onemogućilo rad objekta.



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